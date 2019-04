SEGUNDA FEMENINA El Santa se despide de El Vivero hasta la batalla final por el trono Varias jugadoras abrazan a Estefa tras un gol. :: Santa Teresa Las pacenses disputan ante el Híspalis su último partido en casa de la fase regular, sabiendo que el Granada ganó ayer M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 14 abril 2019, 10:27

Es una competición relativamente corta en cuanto al número de partidos, pero el tramo final de la Segunda Femenina parece una travesía infinita para el Santa Teresa. No por excesivos sufrimientos, exceptuando el mayúsculo susto ante La Rambla, con aquel gol 'in extremis' de Estefa, sino por la agonía de ver tan cerca unos playoffs que atesoran desde el comienzo de la segunda vuelta pero que no terminan de abrochar matemáticamente.

Quedan los dos últimos escollos para poder rubricar una temporada de sobresaliente con la matrícula de honor de luchar por el ascenso. El de hoy es, con casi toda seguridad, el más exigente de los dos compromisos. A las 12.00 horas, El Vivero despedirá con un adiós, en el peor de los casos, o un hasta luego, si se impone la lógica, a las jugadoras pacenses, que se miden con el Híspalis, que hace tiempo que no se juega nada en la clasificación. Eso precisamente lo convierte en un rival peligroso e impredecible, capaz de plantar cara al Granada, que se impuso a las sevillanas (0-3), pero con menos comodidad de la esperada, y de caer con estrépito (2-1) ante el penúltimo, el IES Luis de Camõens, que hasta esa fecha (jornada 23) solo había logrado una victoria. «Hay que estar atentos, mantener la concentración alta y meter la máxima intensidad, ya no hay que guardarse nada y tenemos que darlo todo», relataba Juan Carlos Antúnez en la previa del encuentro.

Precisamente será ante las ceutíes contra quien las extremeñas cierren su participación en la fase regular de la liga. El título se decidirá en ese duelo y en el que disputen las nazaríes en Huelva ante el Sporting B. Al Santa Teresa le valdrá con ganar o hacer lo mismo que las andaluzas para lograr el objetivo. Aunque hacer cábalas al respecto es saltarse un capítulo del guion del grupo IV. «Nosotros pensamos en lograr los tres puntos sin mirar al rival, que es dignísimo y se merece la posición que tienen. Tenemos que seguir así y no reparar en lo que haga el Granada, porque creemos que no va a fallar en lo que queda», argumenta el técnico.

Antúnez: «Queremos dar buenas sensaciones ante la afición y emplazarla para las próximas semanas»

En el seno de la parroquia pacense es inevitable pensar en acabar primeras, aunque sea como reminiscencia de hace cinco lustros, cuando se proclamaron campeonas de la categoría de plata a dos jornadas de la conclusión del campeonato. En aquella época cerraron su participación con 73 puntos, 23 victorias, dos empates y una derrota. El techo este curso estará en 72 puntos si hacen pleno en las dos jornadas que restan.

El preparador extremeño hacía un guiño a la hinchada que, sin duda, será un factor determinante, especialmente pensando en la postemporada. «Queremos dar buenas sensaciones en casa para agradar a la afición y emplazarla para las próximas semanas». Con el fin de registrar un gran ambiente, el club ha proporcionado invitaciones para acudir al partido. Además, bajo la percha de la campaña 'Aquí se recicla' de Ambilamp, quien acuda con bombillas y fluorescentes usados también tendrá acceso gratuito. Ha sido una semana en el que el Santa Teresa se ha volcado para conseguir que los pacenses se movilicen. Un épico montaje audiovisual, el hashtag #JugamosPorElTrono en Twitter, el llamamiento de la capitana Estefa en redes sociales: «os necesitamos a tod@s».

En cuanto al resto de representantes extremeños, el partido más destacado es el derbi que disputan el Extremadura y el Cáceres, en el Francisco de la Hera, en el que se espera toda una fiesta del fútbol femenino, que se disputará a las 18.00 horas. También se miden el Peña El Valle y el Castuera en el otro enfrentamiento de rivalidad regional (17.00), mientras que, por su parte, el San Miguel recibe a La Rambla (12.00).