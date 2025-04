El Santa, a despertar del letargo de puntos

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 31 de octubre 2021, 11:41 Comenta Compartir

Es cierto que aún no se ha cumplido ni siquiera el primer tercio del campeonato en Reto Iberdrola, que queda tela por cortar y que hay muchos duelos directos por dirimir, pero la realidad es que el Civitas Santa Teresa no termina de arrancar. Bien por falta de contundencia y pólvora en el área contraria o por no saber gestionar situaciones en momentos claves de los partidos que les están lastrando.

El ejemplo más paradigmático de esa situación la vivieron frente al Cacereño antes del parón. En el descuento se les escaparon tres puntos de un partido que tenían ganado y no supieron abrochar. Ante el Madrid CFF B también fallaron un penalti y finalmente solo pudieron sumar unas tablas insuficientes. Por todo ello, el conjunto rojiblanco llega a otro envite exigente con la necesidad de no tropezar más y empezar a sumar victorias para acercarse a los puestos de cabeza, ya que el líder queda a nueve puntos.

Este domingo recibe en el Eusebio Bejarano, a partir de las 12.00 horas, a un Córdoba que es uno de los visitantes más sólidos del grupo Sur de la categoría de plata, ya que lo ha ganado todo lejos de su feudo, tres triunfos contra Alba FF, Betis B y Granada que le han permitido encaramarse a la cuarta plaza de la tabla con doce puntos en su casillero. Por su parte, el equipo que dirige el técnico Manuel Fernández Peinado no gana desde el 4 de septiembre cuando doblegara en el duelo inaugural al Castellón en casa. Desde entonces, cuatro empates y la derrota en el derbi es el balance que les ha situado en las posiciones de peligro.