La sangre extremeña del 'moderador' de 'Luis Padrique'

Sus ojos ven lo inalcanzable para las miradas de los demás. Sus oídos escuchan las voces inaudibles para la prensa en general. Y encima, por si eso era poco, 'moderó' los famosos stream del seleccionador nacional, si bien él avisa de que Luis Enrique se apaña bastante bien el solito, incluso con la tecnología. Hablamos de Héctor Rubio, community manager de la Real Federación Española de Fútbol, desplazado en Qatar como nexo de unión entre el combinado nacional y el gran público. Importante responsabilidad en estos tiempos donde las redes sociales dominan la jerarquía informativa contemporánea. De sangre extremeña, pues su padre y abuelos son de Santa Ana, y gran amante de Extremadura, a la que le gusta saborear en cuanto tiene unos días libres.

Durante un largo mes este mostoleño no podrá disfrutar del norte cacereño ni de sus amigos de la infancia al formar parte de la amplia delegación de la RFEF en Qatar con motivo del Mundial de fútbol. Por unos minutos interrumpe su actividad y accede a la entrevista con este diario para charlar sobre la estancia en el país árabe, el desempeño diario en el acontecimiento planetario, su pasión por nuestra comunidad y, como no podía ser de otra forma, del gran protagonista de la expedición y todo lo que atañe hoy al fútbol patrio, el seleccionador.

«La verdad es que no. No me imagino a Del Bosque ni a Luis Aragonés haciendo esto. Tampoco a Clemente», contesta respecto al nuevo fenómeno mediático experimentado desde que Luis Enrique decidió convertirse en streamer. «Cuando se hizo futbolista de lo primero que se compró fue un ordenador y la tecnología siempre le atrajo. Conociéndole un poco, le veo haciendo el stream, aunque me sorprendió porque es una plataforma muy abierta (Twitch)», comenta Rubio, que comenzó como moderador (así le catalogó Ibai) de las sesiones, aunque tiene un equipo, pese a que «se desenvuelve bien el solo y es muy natural. Como le veis en la pantalla en realidad es como es». Él sigue apareciendo por allí por si se le necesita, sostiene.

Una idea que proviene del hijo del técnico asturiano y que, como todo lo que hace, tiene sus defensores y detractores. «Los consumidores de este tipo de producto están encantados porque sería imposible para ellos preguntar al seleccionador. Es una manera cercana de interactuar con la afición. Tiene varios moderadores que filtran por si hay que quitar algo del chat, controlarlo un poco y él va respondiendo. Yo ayudaba en los primeros días porque el tráfico era increíble y sabe que si me necesita estoy, pero ya te digo que se maneja muy bien. Tiene mucha naturalidad, espontaneidad y soltura, que es lo que la plataforma demanda, así que están condenados a entenderse».

Subraya el CM que, pese a que hay todo un ejército que usará esta práctica como diana de las críticas en caso de fracaso o eliminación temprana de la Roja, 'Lucho' y su entorno no se sienten atemorizados por ello. «Si te vienen mal dadas te van a criticar cualquier cosa, da igual, en el deporte ya estamos acostumbrados a que cuando ganas eres el mejor y si pierdes te meten por todos lados. Sabes que estás expuesto y los resultados dictan quién se sube al barco», medita Héctor, que añade que al propio Luis Enrique le gusta que le llamen 'Luis Padrique', una denominación que parece haber llegado para quedarse. «Ya lo veis, todo lo lleva con naturalidad. Lo que se ve en el stream o en las ruedas de prensa, así es él».

Un Luis Enrique que, guste o no, es pionero y podría sentar un precedente en el fútbol mundial para que sus homólogos se animen. De momento, ya ha abierto la puerta a esta ventana de interacción con la gente.

Su trabajo

Madrileño de nacimiento y residente mostoleño, Héctor Rubio comenzó en la RFEF en el año 2013 y ha conocido múltiples combinados nacionales masculinos y femeninos desde el departamento de comunicación. Hasta el fútbol playa. Con la absoluta y en redes sociales se involucró en octubre de 2020, acudiendo a la pasada Eurocopa con este grupo y a la Liga de Naciones. Agradece que tanto las chicas como los chicos tengan un trato muy cercano y que salgan las cosas que les proponen. Obviamente, las burbujas por la pandemia, concentraciones, viajes, etc., unidos al paso del tiempo hacen que con algunos/as haya desarrollado una estrecha relación. Es un grupo muy «majo», con un trato «familiar», describe respecto a la actual selección, consciente de que las redes sociales son la mejor herramienta de hacer partícipe al fan.

Ampliar Héctor, con el seleccionador Luis Enrique. RFEF

«Soy un privilegiado porque el acceso a los sitios donde estamos nosotros no lo tiene nadie, ninguna otra persona ni ningún otro medio de comunicación. No puedes meterte con un móvil a grabar un rondo a unos centímetros del jugador o grabar la salida del vestuario. Además, ellos están acostumbrados a que estemos allí porque en sus clubes ya tienen esa figura. Te saludan o te dan la mano porque eres uno más. No existe esa distancia que sí hay con los medios tradicionales, no temen que les vayas a meter en algún fregado», apunta sobre las bondades de su trabajo. En su caso, se añade un componente mayor de cercanía pues Héctor acumula casi diez años en la federación y a esta generación los ha tratado casi desde niños. «A Dani Olmo ya lo entrevisté cuando tenía 16 años, con la Sub17», recuerda al tiempo que destaca que ahora los nota con mayor responsabilidad, pero «sin dejar de ser las personas que eran antes».

Extremadura, siempre presente

Por sus venas corre sangre extremeña ya que su padre, Felipe, nació en Santa Ana, cerca de Trujillo. Desde muy pequeño iba a la casa de sus abuelos y siempre que puede regresa a la tierra porque tiene mucha familia en un pueblo donde perduran miembros de su pandilla.

Ya no solo por una cuestión afectiva, por ver a sus tíos, primos, etc., también como destino turístico, según defiende. «Mi primer gran viaje lo hice con mi novia y fue en Extremadura, que a ella le encanta. Podemos pasar horas y horas por la Dehesa y no necesitamos más. Es que Extremadura tiene mucho que ver aunque le gente no la tiene como primera opción. La Vera, Las Hurdes, Plasencia, Cáceres, Trujillo, los pueblos... Según te vas haciendo mayor no quieres tanta ciudad y valoras esa desconexión y la gente buena». Como ejemplo de tal afecto, su dolor por los incendios del pasado verano, como el de las Hurdes, plasmado en varios comentarios en su Twitter, otra pieza más de su ecosistema laboral.

