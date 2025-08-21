El San José, ante el Rivas en la Copa de la Reina

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

Poco a poco se van dando a conocer las fechas de las distintas competiciones de fútbol sala para la temporada 2025/26 con representantes extremeños implicados. Este miércoles quedaron asignados los emparejamientos correspondientes a la primera ronda de la Copa de la Reina. El formato de la competición será a partido único y el sorteo ha deparado que las extremeñas del CD San José se enfrentarán como anfitrionas al CD Rivas, ambos equipos de Segunda División. El duelo se dirimirá en una fecha aún por decidir entre el 13 y el 14 de septiembre.