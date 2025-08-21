HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FÚTBOL SALA FEMENINO

El San José, ante el Rivas en la Copa de la Reina

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:48

Poco a poco se van dando a conocer las fechas de las distintas competiciones de fútbol sala para la temporada 2025/26 con representantes extremeños implicados. Este miércoles quedaron asignados los emparejamientos correspondientes a la primera ronda de la Copa de la Reina. El formato de la competición será a partido único y el sorteo ha deparado que las extremeñas del CD San José se enfrentarán como anfitrionas al CD Rivas, ambos equipos de Segunda División. El duelo se dirimirá en una fecha aún por decidir entre el 13 y el 14 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El San José, ante el Rivas en la Copa de la Reina