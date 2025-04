Ruptura total entre Cristiano Ronaldo y el United

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 14 de noviembre 2022, 17:52 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Tras meses de tira y afloja, la relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United ha alcanzado una situación de no retorno. El club 'red devil' ha optado por imponer al jugador portugués una sanción ejemplar de un millón de libras después de sus palabras en una entrevista en la cadena Sky con el periodista de 'The Sun' Piers Morgan. En esa polémica conversación aseguraba sentirse «traicionado» por la cúpula de Old Trafford y cargaba con suma dureza contra su actual entrenador, Erik ten Hag, y su antecesor en el cargo, el alemán Ralf Rangnick.

«El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se están construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas», señala el United en un comunicado, en una postura oficial que de puertas hacia dentro ya es de ruptura total con un futbolista llamado a salir del club en el próximo mercado de invierno tras hacer saltar por los aires una relación largamente deteriorada.

«No le tengo respeto porque él no me respeta», aseguró Cristiano Ronaldo en relación a Ten Hag. «Me han convertido en la oveja negra. No solo el técnico, hay dos o tres más dentro del club que me quieren fuera y no solo esta temporada, sino desde la anterior», añadió respecto a los que considera culpables de una situación sin vuelta de hoja, impropia de la carrera del luso, que solo ha sido titular en cuatro de los catorce partidos de los 'red devils' esta temporada en la Premier.

Dadas las posturas encontradas y también enconadas, al agente del jugador, el mediático Jorge Mendes, le tocará activar en las próximas semanas su red de contactos para encontrar acomodo al que fue leyenda del United desde su brillante primera etapa en Old Trafford. La elevada ficha del jugador y sus 37 años, que serán 38 en febrero, son los principales escollos en la búsqueda de un club en el que Cristiano cierre su trayectoria en la elite.

Escasas opciones

Lo cierto es que la opción más factible ahora mismo pasa por el Sporting de Portugal, el club en el que Cristiano Ronaldo se formó. Más allá del salario, inasumible para la capacidad financiera lisboeta, el retorno a los orígenes para cerrar el círculo encaja en un hipotético futuro del jugador. La delicada situación del conjunto verdiblando en la liga portuguesa, donde es cuarto a una distancia ya insalvable del Benfica, dominador con puño de hierro del campeonato luso, dificulta el fichaje. Asimismo, el máximo goleador en la historia de la Champions tendría que conformarse con disputar la Europa League que ya ha probado esta temporada en el United, pues el Sporting disputará los dieciseisavos de final de la competición ante el Midtylland danés.

El Chelsea, el Nápoles o el Atlético, clubes con los que ya se relacionó al futbolista de Madeira en verano, parecen ahora mismo descartados, por lo que la alternativa para Cristiano pasaría por dar un paso atrás y acabar su carrera en un campeonato de menor nivel como es la MLS estadounidense, donde garantizarían al portugués un suculento contrato y una experiencia diferente, o en destinos exóticos pero agraciados económicamente, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar.