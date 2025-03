Recado de Rubiales a Tebas: «Muchos se quedarán viendo la Kings League»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 14 de febrero 2023, 17:18 Comenta Compartir

En un acto con el formato de charla, Luis Rubiales ha hecho un repaso de la actualidad del fútbol español durante los Desayunos Deportivos de Europa Press en el que ha querido tocar distintos temas como el Mundial de 2030 y la candidatura de España, Portugal y Ucrania, el nuevo movimiento táctico de la Superliga, el papel de la selección española en el Mundial de Qatar, la calidad de la Liga o el conflicto de la Primera RFEF. El máximo dirigente del ente federativo ha estado acompañado por grandes personalidades como el nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente, o el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

«Hemos superado a Inglaterra en fútbol no profesional. Y LaLiga se vende por menos dinero. Hay que variar el formato. Se televisan demasiados partidos y eso explica el fenómeno de la Kings League. Algo hay que hacer. Va a llegar un momento en que los clubes españoles no van a poder competir con los ingleses», criticó Rubiales, no sin antes lanzar un nuevo dardo a Javier Tebas, dirigente con el que ha mantenido las malas relaciones que ya tenía su antecesor en el cargo, Ángel Villar, mencionando el evento deportivo creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos que está causando sensación en internet: «Hay que buscar esa sorpresa que es tan bonita en la Copa del Rey; si no, muchos se quedarán viendo la Kings League».

Los recados al mandamás de la máxima competición nacional no se quedaron solo ahí. Rubiales quiso mencionar el nuevo pulso de la Superliga y echó la culpa a Tebas de impulsar a los clubes a que quieran participar en ella. «Pienso como la UEFA y su presidente. La Champions es la mejor competición de clubes. Se puede mejorar, pero desde dentro del fútbol. UEFA es el fútbol en todos sus sectores. Respeto otras formas de pensar. Puede que coincida con otras personas, pero no en las formas. Sería muy importante recuperar a Real Madrid y Barcelona. El mejor embajador de la Superliga no es Florentino o Laporta, es Javier Tebas. Están haciendo pobres a los más pobres y ricos a los más ricos. Están descapitalizando a los clubes. Están empobreciendo La Liga. CVC (el fondo de inversión con el que ha formalizado un acuerdo la Liga) fue una operación nefasta para el fútbol y favorable a un grupo de poder. Es desastrosa, calamitosa y, para nosotros, ilegal».

La Supercopa en Arabia Saudí

Para el máximo dirigente del ente federativo, llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, decisión controvertida al tratarse de un país que vulnera los derechos humanos, ha sido todo un acierto. «Lo primero es el cambio de formato ya que la final a cuatro ha tenido muy buena aceptación. Nos interesaba exportar nuestro fútbol y generar más ingresos, y eso se ha conseguido llevando el torneo hasta allí. Son 20 millones de euros que nos vienen muy bien. Está el modelo de CVC y el nuestro, que es ayudar a los clubs generando dinero con el fútbol», apunta.

Por otro lado, el dirigente alto dirigente, que confirmó que se presentará a la reelección de la presidencia de la FEF, hizo defensa del arbitraje español y del VAR: «Tenemos los mejores árbitros de Europa, pero el error es inevitable porque nada es infalible y son humanos. Con el VAR hay menos piscinazos y el fuera de juego es infalible», aseguró.

Cambio de seleccionador

Sobre el cambio de seleccionador fue preguntado Rubiales durante el acto, en el que que afirmó que su relación aún es buena con Luis Enrique. «Las cosas no salieron de la manera que queríamos. Hay detalles, como el poste de Sarabia, que te acercan o alejan del objetivo. Nos faltó algo. Era el momento de acabar una etapa muy productiva y valiente. La nota no es buena, pero hay una buena base para lo que viene con Luis de la Fuente. Cumple perfectamente con el rol de seleccionador», explicó.

«Mi relación con Luis Enrique sigue siendo excelente. No hubo otra vía que la de Luis de la Fuente. Fue todo muy rápido. La pócima mágica es ganar, si se juega bien, pues mejor. Seguro que la gente se va a volcar en Málaga (sede el 25 de marzo del primer partido de clasificación para la Eurocopa ante Noruega). Luis dará su pincelada a un bloque bueno que hay».

Sobre el Mundial de 2030, Rubiales no ve otra candidatura mejor. «Vamos bien encaminados, pero con dosis de humildad porque hay rivales que van a hacer las cosas muy bien. La Federación no es un ente público. No recibimos dinero público. Pero es la primera vez en muchos años que hemos recibido una ayuda del Estado para tener más fuerza en la candidatura, que supondría miles de millones de ingresos para el país», señaló. El dirigente contó que el próximo lunes visitará España Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para apoyar a la candidatura ibérica, y al día siguiente tendrán la reunión con las ciudades que aspiran a ser sede.

Solo quiere a futbolistas comprometidas

El dirigente no quiso pasar por alto el fútbol femenino y la polémica de las 15 jugadoras, que hace más de tres meses decidieron renunciar a jugar con la selección debido al descontento con con el técnico Jorge Vilda. «Desde la Federación, queremos a futbolistas comprometidas con la selección. No nos valen las que quieran ir a un Mundial o a una Eurocopa. Nos valen las que quieren estar siempre con la selección incondicionalmente. Esto vale para hombres y para mujeres. Otra cosa es que hubiera pasado algo que no ha ocurrido», dijo, tajante, Rubiales.

Por último, se refirió también a la incertidumbre sobre el futuro de la Primera Federación: «Nació como una categoría experimental, y se dijo que si no funcionaba se volvería al modelo anterior. Esto ya se verá cuando lo hablemos con los clubes. La FEF no va a poner más de 20 millones para 40 clubes y que estos generen deuda. Hay que poner orden conforme a la ley para que esto no ocurra. Ahora hay diferentes opciones sobre la mesa y tendremos que tomar decisiones».

La respuesta de Tebas: «El que pretende darnos lecciones es un gestor ruinoso que además miente» El presidente de LaLiga Javier Tebas, no tardó en responder a las palabras de Rubiales, algo que hizo, como suele ser habitual, a través de Twitter. «El presidente de la FEF vive en otro mundo, y muestra su desconocimiento en datos económicos, televisión etc. Por cierto, en UEFA no opinan lo mismo que 'Rubi'», escribió, convencido de que además al alto dirigente federativo «miente».«He oído las declaraciones de Rubiales y no deja de sorprenderme que alguien nos quiera dar lecciones de gestión cuando tiene el fútbol aficionado, la Primera RFEF, totalmente destruida, con pérdidas de 40 millones de euros o con los derechos audiovisuales que han sido regestionados por no sé cuántos operadores direrentes», espetó Tebas.«La gestión de la Copa del Rey es nefasta y a los números me remito. En el pasado, cuando gestionaba LaLiga, en la Copa se ingresaba casi el doble que ahora. Pero no solo es eso. Al no dar ese mandato a LaLiga, está destinando al fútbol aficionado una cantidad muy inferior a la que le corresponde por los derechos de la Copa del Rey y eso los clubes, al final, lo tienen que saber», abundó el presidente de la patronal.