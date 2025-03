Rubiales, absuelto en el juicio de la supuesta agresión

ALBERTO MARTÍNEZ DE LA CALLE Valencia Miércoles, 16 de junio 2021, 20:07 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Segundo respaldo judicial para Luis Rubiales en apenas 48 horas. En ambos casos, por los antiguos conflictos con Yasmina Eid-Macheh, quien en su día se encargó de la reforma de una vivienda del exfutbolista en Valencia. Si el pasado martes la arquitecta fue condenada por acoso, este miércoles la juez ha absuelto al presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) en el otro juicio que estaba en marcha. En esta ocasión, el procedimiento giraba alrededor de una supuesta agresión física. La magistrada ha dictado una sentencia 'in voce', sin necesidad de tomarse más tiempo, al entender que el caso «estaba claro» y que la versión de la denunciante era «increíble».

Rubiales fue denunciado por Yasmina Eid-Macheh por una supuesta agresión en plena Plaza del Ayuntamiento de Valencia el 19 de julio de 2017. La arquitecta le reclamaba un dinero relacionado con la reforma de un piso del exfutbolista en la capital del Turia y, según su versión, sufrió lesiones durante la discusión. El actual presidente de la FEF, defendido por el despacho de Gómez Tejedor, negó tajantemente que se produjera cualquier contacto físico. Faltaba un testimonio: el de Ángel Rodríguez, quien ejercía como abogado de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Hace dos semanas no se presentó en los juzgados, por lo que declaró este miércoles.

Durante las dos sesiones, las declaraciones de los dos protagonistas, de los cuatro testigos y de los peritos médicos han llevado a la juez a dictar sentencia absolutoria oralmente. Una contundencia que ha sorprendido. Tras las conclusiones, la fiscal ha tomado la palabra para anunciar que se retiraba la acusación del Ministerio Público. Entiende que la testigo aportada por la arquitecta fue «vaga e imprecisa». Y concede «más credibilidad» a la versión del taxista, quien realizó una descripción de los hechos que encajaba con la de Rubiales. Sobre los peritos médicos, ha afirmado: «Hay un desfase total. No ha quedado acreditado. A nuestro juicio hubo un forcejeo porque ella quería hablar con Rubiales. Un forcejeo entre abrir y cerrar la puerta. A lo mejor ella se hizo algún daño pero en ningún momento ha quedado acreditado que el tuviera intención de lesionarla».

Posteriormente, la juez ha sido tajante. «Dicto sentencia absolutoria. Lo tengo muy claro. Voy a alabar el Ministerio Fiscal porque ha ejercido la función que debe hacer. No mantiene la acusación porque actúa en defensa de la legalidad valorando la prueba que se ha practicado en el juico oral. El testimonio de la denunciante es increíble. Mucho más detallado ahora que en la instrucción. Me parece increíble que alguien en un taxi pueda hacer todo esto», ha comentado refiriéndose a las agresiones que ella denunció.

La magistrada ha sostenido que la versión de la arquitecta no está sostenida por ningún testigo imparcial y habla de contradicciones. En cambio, da fiabilidad a las declaraciones del taxista y el abogado de la AFE. «Y sobre los partes médicos, si le pegan, le arrastran... Alguna señal en su cuerpo tiene que tener. Algún arañazo. No tiene nada porque en el informe médico del 20 de julio aparece la queja de dolor. No se le aprecia ningún signo externo de lesión». Cabe recurso, aunque el abogado de Yasmina Eid-Macheh deberá reunirse con su cliente para tomar una determinación. El origen de los conflictos entre el exjugador y la arquitecta radican en los pagos de la reforma de una vivienda. Unas discrepancias que se resolvieron en un procedimiento por la vía civil a favor del presidente de la FEF.