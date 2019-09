Italia Un ultra de la Roma es sancionado de por vida por insultos racistas El futbolista brasileño de la Roma Juan Jesus. / EFE El hincha fue denunciado por el club a la policía por llamar «maldito mono» y «negro» al brasileño Juan Jesus a través de su cuenta de Instagram COLPISA/AFP Roma Viernes, 27 septiembre 2019, 13:19

La Roma anunció este viernes haber prohibido «de por vida» la asistencia a sus partidos a un ultra que utilizó internet para publicar mensajes racistas contra el defensa brasileño del equipo Juan Jesus.

El club de la capital italiana explicó en Twitter haber denunciado ante la policía al titular de una cuenta de Instagram, incluyendo una captura de pantalla, la foto y su identidad, por «insultos racistas desagradables» contra Juan Jesus. El internauta había tildado al jugador de «maldito mono» y «negro».

«La persona responsable tiene prohibido de por vida asistir a los partidos de la Roma», señaló el club. Los partidos de la Serie A sufren con demasiada frecuencia episodios de racismo. Esta temporada el belga de origen congoléeño del Inter Romelu Lukaku y el marfileño del Milan Franck Kessié han sido víctimas de gritos de mono sin que se adoptaran sanciones.

En la entrega de los trofeos FIFA The Best, el lunes en Milán, el presidente de la federación internacional, Gianni Infantino, afirmó que el racismo «ya no era aceptable».