Rocha dimite como presidente de la FExF y apunta a Madrid

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 18 de marzo 2024, 13:59 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Pedro Rocha apunta a candidato en las próximas elecciones a la Federación Española de Fútbol. No lo ha confirmado aún, según fuentes del ente federativo ... regional, pero los pasos que está dando conducen a ello. Este lunes, en la Asamblea General de la FexF celebrada en Mérida, el dirigente cacereño dimitió como presidente de la federación extremeña, poniendo fin así a un mandato de once años. Como estamos en año olímpico, las federaciones deben cumplir con sus procesos electorales, pero Rocha no se presentará en su tierra, allanando el camino para un complicado proceso electoral en la Federación Española de Fútbol cuya gestora, tras la abrupta salida de Luis Rubiales, encabeza el extremeño. "Ha llegado el momento de dar un paso al lado. Afortunadamente, hay personas preparadísimas en Extremadura que seguirán haciendo un gran trabajo en la FEXF", declaró Rocha en un emotivo discurso cargado de gratitud hacia todas las personas y estamentos que han formado parte de su proyecto, según recoge un comunicado de la FExF.

Rocha, siempre prudente y poco amigo de aparecer en los medios, nunca ha explicitado sus intenciones de regir el fútbol nacional, pero todo apunta a que en breve lo comunicará. De momento, en la asamblea emeritense de este lunes sí anunció su dimisión como presidente de la FExF, que queda en manos de una junta gestora dirigida por la actual vicepresidenta y delegada de la exitosa selección femenina española, Ángeles Aguilera. «El hasta hoy máximo mandatario de la Federación Extremeña de Fútbol ha comunicado su dimisión como presidente a los miembros de la Asamblea General, desvinculándose por completo de la institución y de la Junta Gestora que regirá el ente durante el proceso electoral», explica la FExF en su Twitter (X). "Ha llegado el momento de dar un paso al lado. Afortunadamente, hay personas preparadísimas en Extremadura que seguirán haciendo un gran trabajo en la FEXF" Pedro Rocha Expresidente de la FExF En su adiós, Pedro Rocha repasó su más de una década al frente del ente federativo extremeño, cuya presidencia obtuvo tras un polémico proceso electoral que acabó en los tribunales generando una auténtica guerra en el balompié extremeño. Un tiempo en el que el mandatario supo calmar las aguas y dotar de más estabilidad a una institución en horas muy bajas. Tras el 'caso Rubiales' por el famoso beso a la internacional Jenni Hermoso, Pedro Rocha, hombre de confianza del presidente saliente, fue designado como presidente de la gestora que comanda desde entonces el fútbol nacional, que a su vez debe convocar a la asamblea que elija un nuevo presidente de la RFEF. Ese proceso, también en el disparadero, parece que ya está en marcha tras el acuerdo con el Consejo Superior de Deportes y la aprobación del reglamento electoral. Aunque Rocha guarda silencio, en diversos medios nacionales se ha publicado su intención de presentarse. Según informa la FExF, la Asamblea aprobó por unanimidad los mecanismos para la puesta en marcha del proceso electoral de cara al periodo 2024/2028, como el calendario electoral o la composición de la Junta Electoral federativa. Como fechas señaladas, el 7 de mayo (día en el que se realizarán las votaciones a miembros de la Asamblea) y el 20 de junio, jornada en la que está prevista la celebración de la Asamblea General para la elección de nuevo presidente. También se aprobaron nombramientos como el de Ángeles Aguilera, hasta hoy vicepresidenta de la FEXF, que durante los próximos meses ocupará el cargo de presidenta de la Junta Gestora. Ampliar Un hombre de paz en tiempo convulsos Una vez superada la polémica llegada del empresario cacereño como presidente de la FExF, que no fue un camino de rosas, Pedro Rocha supo usar su carácter pacificador y de consenso para sacar del atolladero de un ente federativo que navegaba en plena crisis económica e institucional. Desde la FEXF, enumeran una lista de los logros de nuestro fútbol durante un mandato que ha durado los últimos once años. Entre ellos, una alta representatividad extremeña en los estamentos de la Real Federación Española de Fútbol, nunca antes vista. A nivel deportivo, la modificación de competiciones como la 1ª y 2ª División Extremeña para hacerlas ganar en atractivo y creando otras como de la nada como las ya consolidadas Copas y Supercopas de Extremadura de Fútbol y Fútbol Sala, tanto en categoría masculina como femenina. Huella de su presidencia son también los grandes eventos de carácter nacional e internacional que vinieron a Extremadura, como los partidos de las Selecciones Españolas Absolutas de Fútbol y Fútbol Sala (tanto las masculinas como las femeninas disputaron varios encuentros en la región), la final de la Copa de la Reina de Fútbol, la Supercopa de España Femenina, la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, etc… Hubo mejoras también en lo referente a infraestructuras, como la nueva sede federativa de Badajoz en 2015, la reciente adquisición de otra sede en Mérida (pendiente de inauguración) o la renovación de todos los campos de césped artificial, graderíos y accesos en las instalaciones federativas de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia (esta última también adquirida durante su presidencia).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión