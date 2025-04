Reto mayúsculo para el GL Bolaños en Albacete

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Sábado, 3 de diciembre 2022, 09:28 Comenta Compartir

Después de la aciaga última jornada para los equipos extremeños en el grupo IV de Segunda B, en la que cayeron los cuatro, hoy intentarán resarcirse en la antepenúltima que se disputará antes de que acabe el año.

El primero en arrancar su partido será el Cáceres Universidad, en la Ciudad Deportiva, para enfrentarse al Alcorcón (17.00 horas). Los universitarios, séptimos pero con dos puntos por encima del descenso, tienen la oportunidad de distanciarlo más ya que juegan ante un equipo madrileño que ocupa la penúltima posición. El Cáceres quiere recuperar las buenas sensaciones para olvidarse de la zona media-baja de la tabla.

Mientras tanto, el Jerez Futsal recibirá al Movistar Inter B (18.00) con el propósito de demostrar a los visitantes que es complicado sacar puntos de su pista. Los templarios son undécimos, distanciando por un punto al cuarteto de descenso, pero se enfrenta al filial interista que es sexto con un solo punto más, lo que evidencia la igualdad que existe en el grupo.

El Grupo López Bolaños jugará en la cancha de uno de los llamados a pelear por el ascenso, el Albacete (20.00). Los fontaneses, que arrastran dos derrotas seguidas para ser décimos con los mismos puntos que el Jerez, se desplazan a tierras manchegas para medirse a un adversario que acumula siete partidos sin perder que le han llevado a ser el segundo clasificado en solitario a dos puntos del líder.

También a las 20.00 horas empezará el choque del Bambatam Rena en casa del Moral, el equipo revelación este año, el único que aguanta por ahora el ritmo de los cuatro primeros. Los reneros no conocen la victoria aún después de once jornadas y cierran la clasificación a once puntos de la salvación, pero no renuncian a dar la campanada.