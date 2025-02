La resurrección de Marcus Rashford

josé javier viera Madrid Viernes, 13 de enero 2023 | Actualizado 14/01/2023 01:15h. Comenta Compartir

Los números hablan por sí solos. Una vez finalizado el Mundial de Qatar, que provocó un parón de mes y medio en las competiciones domésticas, a nadie le ha sentado mejor la vuelta a la normalidad que a Marcus Rashford. El delantero inglés ha conseguido 7 goles en los últimos 6 partidos y es la principal amenaza ofensiva del United de cara al derbi de Manchester que se disputará este sábado a las 13:30 horas.

Desde su debut en 2015, Rashford estaba llamado a erigirse en uno de los pilares fundamentales sobre el que se debía asentar el futuro del Manchester United. En su primer partido con los «red devils» logró un doblete contra el Midtjylland en la vuelta de dieciseisavos de final de Europa League, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia del club en anotar por partida doble en una competición europea y, tres días más tarde, volvió a repetir la gesta al marcar dos goles contra el Arsenal. La parroquia de Old Trafford lo tenía claro: había nacido una estrella.

Sin embargo, las lesiones y los problemas de confianza durante las etapas de Ole Gunnar Solskjær y Ralf Rangnick le desplazaron a un segundo plano. De ser ídolo e intocable se vió relegado al banquillo y los cantos de sirena sobre una posible salida comenzaron a aflorar en Manchester. Hasta esta temporada. Con Teg Hag a los mandos y tras la marcha de Cristiano Ronaldo al Al Al-Nassr, Rashford se ha establecido como la referencia en el ataque y las estadísticas así lo demuestran. El delantero registra 15 goles en 25 partidos, triplicando las cifras que consiguió la temporada pasada y los tantos de Antony y Martial, sus principales perseguidores en la tabla de máximo goleador del equipo.

La temporada de Rashford no solo está cautivando a los aficionados del Manchester United y a Ten Hag, también a sus propios compañeros. Casemiro, un «enamorado» de su juego, se rindió ante él en una entrevista para ESPN: «Es uno de los jugadores que realmente me ha sorprendido. Es espectacular. Tiene una manera de golpear la pelota increíble, es fuerte, rápido, inteligente.. Si se mantiene así, con las condiciones que tiene, fácilmente puede ser uno de los cinco mejores jugadores del mundo: es excepcional», confesaba el ex del Real Madrid.

Este sábado, el atacante de 25 años tiene una prueba de fuego para ratificar su resurrección: el derbi de Manchester. Rashford, que acumula 8 partidos consecutivos marcando en su propio estadio, recibirá al pichichi de la competición Erling Braut Haaland. Un duelo de alto voltaje entre los dos goleadores del momento en el fútbol inglés.

Algo más que un futbolista

Rashford no es solo conocido por su habilidad dentro del terreno de juego. Fuera de él, concienciado por su dura infancia y los esfuerzos que realizó su madre, el atacante siempre se ha volcado para proporcionar ayuda a las familias más vulnerables del Reino Unido. «Mi madre trabajaba a tiempo completo, ganando el salario mínimo, para asegurar que tuviésemos una buena cena en la mesa, pero no fue suficiente. Íbamos a una tienda de todo a una libra y comprábamos siete yogures, para poder comer uno cada día», comentó en una entrevista para la BBC.

El delantero del Manchester United ha realizado numerosas acciones que han servido para convertirlo en una de las principales cabezas visibles del movimiento contra la pobreza infantil. Inició una campaña para ayudar a las personas de Manchester que carecen de un hogar, creó un fondo con el fin de contrarrestar los perjuicios provocados por la pandemia, proporcionó junto a la ONG FareShare 25 millones de euros a 2,8 millones de niños británicos y consiguió que el gobierno de Boris Johnson reculase en su decisión de no dar comida en los comedores escolares. Gracias a su esfuerzo y compromiso por impulsar un cambio social y económico ha sido reconocido como Miembro de la Orden del Imperio Británico.

