Remontada y victoria de mucho valor para España en Jaraíz de la Vera

España y Portugal volvieron a evidenciar una vez más que un amistoso entre ellas, no solo en el fútbol sala femenino sino en cualquier categoría, es algo más que un simple partido de preparación. Siempre hay algo especial en derrotar a tu gran rival y eso da lugar a encuentros muy atractivos. El primero de los dos programados en Jaraíz de la Vera no decepcionó en ese sentido. Intensidad, tensión, goles, tarjetas... no faltó de nada.

Después de los dos últimos enfrentamientos, en los que Portugal se quedó a cero, las lusas no tardaron en quitarse esa espina. A los siete minutos, Carla Vanessa aprovechaba una transición tras un robo de balón para hacer el 0-1. España no acababa de encontrarse cómoda. Se acercaba al área, pero no generaba ocasiones claras.

Cuando solo quedaban 52 segundos para el descanso llegó el 0-2 de Catia Morgado, que en una jugada a balón parado aprovechaba un rechace a un disparo suyo para ampliar la distancia. Pero si algo sabe esta selección española es crecerse ante la adversidad. Solo 18 segundos después, en una combinación entre las cuatro jugadoras de pista, Melli hacía el 1-2.

El tanto quitó un peso de encima a las españolas, que ganaron confianza para el arranque de la segunda parte, en la que el empate llegó pronto. Irene Samper robó un balón en el área rival y puso las tablas. Y en ese partido nuevo fue España quien decidió. Las dos pívots, Irene Córdoba y Vane Sotelo se fabricaron la jugada que dio el triunfo a falta de sólo 1.08 para el final. El segunso asalto, este miércoles a las 18.00 horas..