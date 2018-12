SEGUNDA FEMENINA La regeneración cíclica del Santa Teresa La plantilla y el entrenador del Santa Teresa hacen una piña antes del comienzo de un partido de esta temporada. :: hoy El conjunto pacense pone fin a un año de transición tras el descenso y mantiene la estabilidad como base innegociable para su sostenibilidad MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 19 diciembre 2018, 08:11

Albacete, 29 de abril de 2018. El Santa Teresa cae 4-0 ante el conjunto manchego y se certifica su descenso a Segunda División. Su despedida de la Liga Iberdrola era un desenlace anunciado tras cuatro años situando a Badajoz en el mapa del fútbol femenino. Se abría una profunda herida deportiva cuyo efecto infeccioso se atajó preventivamente evitando una sepsis institucional. «A principios de este año nos dimos cuenta de que todos juntos no llegábamos para dar el nivel», explica el técnico Juan Carlos Antúnez. No hubo revoluciones ni decisiones drásticas, tocaba remodelarse pero siendo fiel a sus cimientos. «No hemos perdido la cabeza. Sabíamos que las cosas las estábamos haciendo bien, que nuestro nivel era bueno y no teníamos que frustrarnos».

El Santa Teresa es un organismo vivo dotado de una privilegiada capacidad de regeneración. Cada estamento y cada activo del equipo es una célula que reconstruye los tejidos afectados por cualquier agresión de un entorno cada año más hostil, con un depredador económico voraz e implacable. «Somos como un ave fénix, resucitamos rápido de nuestras cenizas».

En el balance de una campaña de altibajos y sinsabores, el preparador pacense destaca la fortaleza como principal patrimonio del club para gestionar una transición inevitable, cuya hoja de ruta marca un paso por los infiernos para subir un peldaño y aguardar su turno en el purgatorio de la Primera B antes de acceder al olimpo. «Hemos vuelto a hacer vestuario muy rápido pese a que había gente mal anímicamente por su implicación con el proyecto. También han existido cambios internos, se ha ido mucha gente, pero nos hemos recuperado muy pronto».

El ecosistema del fútbol femenino ha fluctuado en pocos años y la supervivencia del Santa Teresa se ha asentado en un realismo tozudo respecto al lugar que ocupa en la cadena evolutiva. «Esto ha crecido a un ritmo que no podíamos soportar. El club fue consciente de que con nuestra infraestructura era imposible mantenernos en Primera». El precio de los viajes se disparó, en parte por las deficientes comunicaciones de la región con la mayoría de los puntos geográficos. El margen de maniobra era exiguo. Se pasó de «estar entre los cuatro o cinco presupuestos más bajos a ser el último con mucha diferencia».

Equipos que años atrás quedaron por debajo de las pacenses en la tabla triplicaron, como mínimo, sus inversiones, lo cual encarnizaba una pugna ya de por sí desigual donde el reparto de recursos iba polarizando las diferencias. «Esta temporada, con los puntos del curso pasado no estaríamos en descenso, la competición estaba más cara fruto de aquel boom, una explosión que se ha moderado y ahora la zona baja está más igualada».

Paciencia, sostenibilidad y equilibrio como punto de partida para no repetir experiencias de equipos como Oiartzun, San Gabriel, Levante Las Planas, El Olivo... que bajaron tras pasar por la élite y su periplo por Segunda se enquistó, incapaces de adaptarse a una nueva coyuntura que engulló sus aspiraciones de retornar a la máxima categoría. «En cambio, nosotros luchamos por volver el año que viene».

El Santa Teresa ha logrado reciclarse sin perder un ápice de competitividad, así lo atestigua que solo conjuntos punteros y aspirantes firmes al ascenso gozan de mejores números. Las pacenses se codean con Granada, Oviedo, Deportivo de la Coruña, Alavés, Eibar, Seagull o Tacón en el furgón de cabeza.

Si hay un concepto casi indisociable del futuro del Santa Teresa es la estabilidad del proyecto. «La idea es no estar supeditados al día a día en lo económico, que es lo que pasa ahora. A nivel deportivo hemos conseguido avanzar justo cuando nos hemos caído de Primera. Tenemos a unas cinco jugadoras criadas en la cantera que están en el equipo».

La cantera, un valor en alza

La irrupción de estas futbolistas jóvenes ha sido obligada por las exigencias del guion. Aún le faltaba tiempo de cocción a esa hornada, pero su rendimiento está permitiendo a Antúnez realizar rotaciones necesarias para llegar sin estrecheces al tramo final. No en vano, Estefa, Nayadet y Marta Parralejo fueron suplentes en el último choque ante el IES Luis de Camõens (9-0). Un triunfo que les permite colocarse como líderes provisionales a la espera de que el Granada dispute este fin de semana su último partido de la primera vuelta, que será la antesala del enfrentamiento estrella entre nazaríes y extremeñas. Un duelo que Antúnez no cree que vaya a ser decisivo, «porque se va a llegar al final en un margen de dos o tres puntos y se va a decidir todo en las últimas jornadas».

El Santa Teresa ha sido el primer equipo extremeño de las grandes competiciones que ha despedido el año. Afronta esta semana centrándose en el trabajo físico de sus jugadoras y sin la presión de tener que disputar más compromisos hasta dentro de prácticamente un mes, el 13 de enero. Para entonces esperan incorporar, al menos, uno de los dos refuerzos que el club ya tramita. El plazo del mercado de fichajes se cierra el 31 de enero y la prioridad es apuntalar el centro del campo y los flancos ofensivos. Hoy será el último entrenamiento antes de las vacaciones y a partir del 2 de enero tocará la vuelta.