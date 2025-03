El expresidente de la Real Iñaki Badiola, condenado a más de 10 años de cárcel

Aiende S. Jiménez San Sebastián Lunes, 24 de abril 2023, 17:19 Comenta Compartir

Iñaki Badiola Menéndez fue el autor de los tuits publicados a través de las cuentas de Gipuzkoa Confidencial, desde donde calumnió e injurió a jueces, políticos o periodistas. Así lo ha declarado el juez que le ha condenado como responsable de los mensajes a 10 años y ocho meses de cárcel y 180.000 euros de multa por 8 delitos de calumnias y 5 de injurias graves. Además, deberá indemnizar a los perjudicados en cantidades que suman un total de 175.000 euros. Esta condena no supondrá la entrada en prisión del expresidente de la Real Sociedad, ya que individualmente cada pena no supera los dos años de cárcel, por lo que su ejecución puede suspenderse.

Se trata de una pena notablemente inferior a la solicitada por la Fiscalía de Gipuzkoa, que pedía imponer al empresario 66 años de prisión, además de multas e indemnizaciones que superaban los 3 millones de euros.

El juicio por estos hechos se celebró a finales de enero en el Juzgado de lo Penal Número 3 de San Sebastián, y Badiola negó tener cualquier relación con los mismos. «Solo manifestar que ni he creado esas cuentas ni he publicado esa información. Y ahí se acaba mi declaración. No tengo nada más que manifestar, es ajeno a mi persona», señaló. El resto de sesiones, las pasó en silencio escuchando las declaraciones de todos los denunciantes. Entre ellos, el diputado general Markel Olano, cuatro magistrados, un notario, una funcionaria de Justicia, responsables de la Hacienda Foral y representantes de este periódico. Badiola les atribuyó la participación en casos de pornografía infantil y les acusaba de corrupción.

Sin embargo el juez Santiago Romero Buck Arstad, señala en la sentencia que tras las pruebas practicadas «cabe concluir, sin ningún género de dudas, que tanto la titularidad de las cuentas de Twitter de Gipuzkoa Confidencial como los tuits publicados en ellas son autoría del señor Iñaki Badiola». Una conclusión a la que llega con tres razones. Por un lado, por el informe pericial de la Ertzaintza, que concluyó en un 99% que el expresidente realista era el autor de esos mensajes.

En segundo lugar, destaca el juez que «hay un hilo conductor entre los tuits, los perjudicados y el señor Badiola» pues todos, «de una u otra forma, han tenido alguna relación directa o indirecta con él». Señala que había perdido la presidencia de la Real «culpabilizando entre otros al Diario Vasco, y creyó que la Diputación» le había perseguido fiscalmente, «logrando que fuese condenado al pago de varios miles de euros», y además «había visto como desde los juzgados de San Sebastián se le había condenado, desestimado recursos o inadmitido querellas en contra de sus intereses».

Por ello utilizó Twitter para «de manera clandestina, desahogarse por todo lo que le había y le estaba pasando».

Pero para el magistrado existe «un hecho relevante, esclarecedor y contundente que completa ese 1%» que no completó el peritaje policial, y que a su juicio fue «el único fallo cometido por quien trató de mantener el anonimato de la cuenta».

La fotografía que le inculpa

Se trata de una fotografía realizada a una responsable de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que realizó inspecciones a Iñaki Badiola y sus empresas, y que fue compartida en esos tuits, en los que se le acusaba de corrupción relacionada con los papeles de Panamá. La fotografía fue tomada en una sala de reuniones en la que se reunieron la denunciante y Badiola solos.

Por último, señala el juez que si bien la defensa no tiene que probar su inocencia, «lo lógico hubiese sido haber ofrecido una explicación creíble o haber facilitado su teléfono móvil al juzgado de instrucción» para evitar el señor Badiola todo el proceso judicial, y que ante una acusación tan grave «se hubiese defendido activamente».