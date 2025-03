Raphinha decide el clásico de Las Vegas

Daniel Panero Domingo, 24 de julio 2022, 07:16 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

Un clásico diferente. Eso es lo que se pudo ver en Las Vegas. Real Madrid y Barça apostaron por medirse una vez más en la pretemporada y dónde mejor para hacerlo que en la ciudad del juego. Allí se pudo ver un encuentro de estrenos. Lo fue para Robert Lewandowski, Rüdiger y Tchouaméni, todos titulares en un partido que fue de más a menos, pero que tuvo tramos de auténtico vértigo para tratarse de un compromiso amistoso. En ese contexto brilló el equipo de Xavi, que fue capaz de llevarse el primer envite gracias a un golazo de Raphinha desde fuera del área en la primera mitad.

En el Allegiant Stadium se jugó un partido con las señas de identidad de ambos equipos. Xavi dispuso su habitual 4-3-3 con Gavi, Busquets y Pedri en la medular y un ataque estelar compuesto por Raphinha, Lewandowski y Ansu Fati. El once fue un mensaje, pero el planteamiento también. El Barça salió con presión alta, tratando de incomodar en campo contrario y con el colmillo afilado gracias a todo el talento que aglutina, ahora sí, en la parcela ofensiva. Es en ese sitio donde ha nacido para los culés una estrella. Raphinha es desborde, frescura e imaginación. Es un verso suelto que en todo momento incomodó a su par en el lateral zurdo y que a las primeras de cambio se sacó de la chistera un zurdazo inapelable para Courtois. Fue el colofón para un equipo que en la primera mitad dejó buenas sensaciones y al que solo le faltó encontrar en mejores posiciones de cara a gol a Lewandowski para bordar los planes de Xavi.

Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Odriozola, min. 70), Militao (Jesús Vallejo, min. 61), Alaba (Nacho, min. 46), Rüdiger (Mendy, min. 46), Tchouaméni (Casemiro, min. 46), Camavinga (Kroos, min. 46), Valverde (Modric, min. 46), Rodrygo (Ceballos, min. 70), Hazard (Asensio, min. 46) y Vinicius (Mariano, min. 70). 0 - 1 FC Barcelona Ter Stegen (Iñaki Peña. Min. 62), Araujo (Dest, min. 62), Eric García (Piqué, min. 62), Christensen (Frenkie de Jong, min. 46), Jordi Alba (Balde, min. 46), Busquets (Nico, min. 62), Pedri (Sergi Roberto, min. 62), Gavi (Kessié, min 46), Raphinha (Memphis Depay, min. 62), Lewandowski (Aubameyang, min. 46) y Ansu Fati (Dembéle, min. 46). Gol 0-1: min. 27, Raphinha.

Árbitro Mark Allatin (USA). Amonestó a Christensen, Jordi Alba, Busquets y Lucas Vázquez

Incidencias Partido disputado en el Allegiant Stadium ante 65.000 espectadores

Ese gol culminó la superioridad blaugrana ante un Real Madrid falto de ritmo en su primer encuentro de pretemporada. Los blancos se estrenaron sin Benzema y Carvajal, ambos baja de última hora, pero lo hicieron con un once en el que Carlo Ancelotti pudo hacer probaturas. Rüdiger fue lateral zurdo, jugó de inicio la unidad B en la medular con Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde y en ataque la gran novedad fue Hazard actuando como falso 9. El experimento salió a medias porque los merengues no fueron capaces de frenar la rápida circulación de su rival pero si supieron ser dañinos en las transiciones gracias a la velocidad de Vinicius y Rodrygo y a la verticalidad de un Fede Valverde que pudo adelantar a los suyos con un zapatazo que se estrelló en la madera.

La segunda mitad fue un partido totalmente distinto, fue mucho más un compromiso de pretemporada. Lo fue porque Ancelotti y Xavi iniciaron un carrusel de cambios que desembocó en un giro de 180 grados en el guion del encuentro. El técnico italiano quiso frenar de un plumazo la dinámica de la primera parte y lo logró dando entrada a Casemiro, Kroos y Modric, tres jugadores que le dieron un mayor equilibrio a los blancos e hicieron que el ritmo decayera de forma vertiginosa. El Real Madrid aprovechó también para dar minutos a futbolistas menos habituales entre los que destacó la presencia de jugadores que aún tienen su futuro en el aire como Mariano, Ceballos, Asensio u Odriozola e hizo una modificación adelantando a sus laterales con el objetivo de esquivar la primera línea de presión blaugrana. El plan funcionó pero faltó profundidad para inquietar la meta rival y revertir el choque.

Xavi no fue ajeno al nuevo escenario. Retiró a un Lewandowski que estuvo participativo y fue modificando de forma paulatina el once hasta dejar un equipo plano en la recta final del partido. Los Kessié, Sergi Roberto, Nico, Memphis y compañía no tienen aún los automatismos que sí poseen los futbolistas titulares para el de Tarrasa y eso lo acusó un Barça previsible en sus ataques. Tan solo Dembélé, muy enchufado para correr a la espalda de Mendy, fue capaz de inquietar a un Courtois que evitó en los últimos minutos que el Mosquito cerrara el partido con dos derechazos a la carrera. Fue el cierre de un partido que fue de más a menos, pero en el que ya se pudieron extraer las primeras conclusiones de los dos colosos del fútbol español.