Racismo en Fuente de Cantos contra el árbitro

Cánticos racistas contra el árbitro en el partido de Primera Extremeña entre Fuente de Cantos y San Serván. Hasta ahí no es gran noticia pues por desgracia no han desaparecido estos indeseables actos. Sí es noticiable que el propio club local, el Fuente de Cantos, lo denuncie y anuncie que tomará medidas. «Esta directiva no va permitir que nadie que se haga pasar por aficionado manche nuestro escudo y ensucie la pulcra imagen de nuestra afición», señala su comunicado, que advierte de que tomarán medidas.