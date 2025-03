Primero prevenir, luego preparar

R. P. MÉRIDA. Lunes, 1 de agosto 2022, 08:31 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

El Mérida viajó este último sábado al amistoso de Lepe sin hasta cinco futbolistas de la primera plantilla: Artiles, Felipe Alfonso, Lluís Llácer, Garay y Carlos Cinta. Además, a la media hora de juego, coincidiendo con la pausa de hidratación, Bonaque sustituyó a Nacho González en el eje de la defensa por unas molestias del sevillano. «Lo más importante es no lesionarse», explica tajante y repetidamente Juanma Barrero.

«Cuando vemos que un jugador tiene la más mínima molestia, le sacamos fuera y lo dejamos descansar porque no queremos acumular lesiones. Los cinco que no han venido podrían haber jugado perfectamente si el partido hubiese sido oficial, pero aunque ellos querían no les hemos dejado: no hay necesidad de que unas pequeñas molestias vayan a más. Queremos protegerlos», subraya el técnico emeritense.

Aún están muy presentes por todos los rincones del club las dos últimas temporadas de lesiones físicas que han perseguido y lastrado al plantel. Juanma Barrero y su cuerpo técnico ya fueron capaces de frenar la epidemia en la segunda vuelta del curso pasado, pero este verano, y más con las incorporaciones en el apartado médico, se han empecinado en que el número de bajas se reduzca aún más esta próxima temporada. «Lo más importante es que no ha habido lesión que lamentar», dijo el técnico emeritense tras ganar en la noche del sábado en el desastroso césped del Ciudad de Lepe.

El equipo de Juanma Barrero sumó en Huelva el tercer triunfo de la pretemporada con un buen gol de Lolo Pla

Pla sigue siendo Pla

Allí, en su primer test serio, el conjunto romano sumó la tercera victoria del mes ante un rival de Segunda Federación gracias a un golazo de Lolo Pla, que sigue siendo en esta pretemporada el mismo Lolo Pla que terminó el curso pasado. «El gol me lo ha regalado el central. Me he visto muy solo ante el portero y el recurso más rápido era picarla y me ha salido bien», explicó tras el 0-1 el delantero emeritense. Lo hizo ya con el brazalete de capitán abrochado al brazo, una vez Javi Montoya fue sustituido al descanso por Juan Palomares.

«Lo que más me ha gustado han sido los quince minutos después del descanso», se confesó Juanma Barrero. «Ese es el equipo que buscamos: hemos transitado bien y hemos presionado muy arriba, por eso hemos propiciado el error de ellos para marcar. Y luego hemos tenido un par de oportunidades para ampliar ventaja. Esos quince minutos son el camino. Hay veces que podemos presionar arriba y a veces que tenemos que jugar con más orden, interpretar cuando tenemos que contragolpear y cuando tenemos que tener más posesión. En esos quince minutos lo hemos hecho muy bien, porque en la primera mitad hemos intentado ser más directos cuando no había posibilidad de atacar de forma tan vertical».

Porque para eso valió, prácticamente, la visita a Huelva: para dar un paso más, que el grupo se fuese conociendo mejor y meterles más kilómetros a las piernas de los jugadores. Las conclusiones generales de pros y contras se las quedó el cuerpo técnico y los aficionados, tanto los varios que se desplazaron como los muchos que lo siguieron por internet, se tuvieron que conformar con los destellos individuales de algunos de sus nuevos futbolistas.

Gustaron, por ejemplo, Meléndez desde la mediapunta y Sandoval arrancando por banda derecha, a pierna cambiada (porque la izquierda fue para Nando Copete, aunque intercambiaron muchas veces la posición); el poso y saber estar de Luis Acosta en el inicio de todo; y el ida y vuelta, al menos hasta la frontal del área, de un incansable Busi. Y, por supuesto, Lolo Pla.

A pesar de todas las bajas por molestias físicas y precaución, Juanma Barrero ya apostó desde el inicio por un 'once' bastante reconocible, con Fran Viñuela y Álvaro Ramón en los laterales, Erik y Nacho González en el eje de la zaga, Busi, Luis Acosta y Meléndez en la sala de máquinas, Nando Copete y Dani Sandoval por bandas y Lolo Pla como referencia en ataque.

Lo próximo, aparte de recuperar a algunos futbolistas, será el miércoles 3 de agosto en Guareña (21.00 horas) ante el filial del Alcorcón, también de Segunda Federación.