Zelu, la carta ganadora del Badajoz

Zelu era el as en la manga que se guardaba Isaac Jové y que le dio la baza ganadora en el lance ante el Unionistas. Su posición de enganche junto a Gorka Santamaría fue una sorpresa y el jerezano respondió con su primer gol en el Nuevo Vivero. Tras un arranque de temporada con apariciones intermitentes en el once y desaparecer con el inicio del nuevo año 2022, el jugador jerezano se ha ganado con su excelente disparo, descaro y capacidad de sacrificio un puesto entre los fijos del técnico catalán.

Su gol coloca al Badajoz como la gran alternativa al playoff. Poco a poco va recortando distancias y después de las dudas de la semana anterior ante el Calahorra vuelve a disparar su cotización. El Nuevo Vivero se ilusiona de nuevo. «La victoria nos hacía falta para seguir creyendo. Era un partido de seis puntos», comenta Zelu, que es consciente de que ya no pueden fallar si quieren alcanzar la quinta plaza. «Buscamos dar nuestra mejor versión en cada partido. Nos los tomamos como finales y cuando queden pocas jornadas ya se verá si podemos luchar por el playoff».

Nombre José Luis García Pérez.

Lugar y fecha de nacimiento Jerez de la Frontera (Cádiz), 21 de enero de 1996.

Demarcación Extremo o mediapunta.

Partidos 29 (19 titular y 1 completo), 1.520 minutos.

Goles 3 (Racing de Ferrol, 0-Badajoz, 1; Talavera, 1-Badajoz, 3 y Badajoz, 1-Unionistas, 0).

Trayectoria Categorías inferiores del Sevilla, Marbella, Atlético Malagueño, San Fernando, Melilla, Córdoba, Cultural y UD Logroñés.

José Luis García Pérez (Jerez de la Frontera, 1996) es uno de los futbolistas del momento en el Badajoz y llega al tramo final en su mejor versión. «Ha sido una temporada un tanto atípica porque llegué tarde al equipo y me costó coger el tono físico. Pero ahora ya me encuentro bien físicamente», relata. Zelu se estrenó como goleador en el Nuevo Vivero y ya suma tres con la camiseta blanquinegra. Y el Badajoz ganó en cada uno de esos tres partidos que marcó: Racing de Ferrol (0-1), Talavera (1-3) y Unionistas (1-0). «He metido tres goles y nos ha servido para sumar de tres en tres. Es importante para el equipo. Aunque estemos contentos por la actuación individual por encima de todo está el colectivo y ayudar al Badajoz».

Así, si Gorka Santamaría falta a su cita con el gol ahí está Zelu como la otra garantía del Badajoz para seguir sumando. Y ambos jugadores compartieron el ataque como pareja de baile. «Jugar al lado de Gorka es un lujo, lo pelea todo y sale ganador en todos los duelos. Estar a su lado es un orgullo y poder beneficiarse de todo lo que te da», sostiene. Su ubicación fue toda una novedad, aunque no para el extremo gaditano. «Es una posición que también me gusta. No me han utilizado tanto ahí, pero en otros equipos sí que había jugado». Un plan que había ido cogiendo forma en los entrenamientos y que en el partido salió a la perfección. «Durante la semana se van preparando diferentes opciones y estilos de juego. Uno de ellos era ese y sabía perfectamente lo que tenía que hacer», cuenta.

Zelu tenía ganas de vivir la sensación de celebrar un gol en el Nuevo Vivero ante una afición entregada y que empuja sin descanso. «Me siento muy bien. Estamos muy cómodos de jugar en casa y vamos todos a una», expone. El jugador blanquinegro espera poder corresponder ese apoyo con una alegría a los seguidores blanquinegros. «Buscamos mantenernos cerca del playoff. Nosotros vamos a intentar todo lo posible. Aunque todo lo que llegue ya es un premio, tenemos la ambición de conseguirlo». Pero sin marcarse metas. «No nos ponemos ninguna presión porque llevamos un año complicado con tantas adversidades, pero vamos creciendo». Sobre el caos institucional, Zelu reconoce que los problemas no han desaparecido. «La situación no ha cambiado y seguimos igual. Pero lo vamos a seguir intentando porque esta plantilla tiene un gen competitivo y en lo profesional está muy comprometida». Una incertidumbre que tratan de aparcar fuera del vestuario. «Nosotros nos centramos en sacar el máximo rendimiento deportivo y dejar de lado el tema de impagos, aunque es fundamental para tener tranquilidad», asume. En ese sentido, destaca el papel de sus compañeros para mantener al grupo unido. «Los capitanes están haciendo una labor importante y dando la cara por todos. Esperemos que se llegue a un acuerdo y se solucione cuanto antes».