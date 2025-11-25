HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manu Rivas, que debutó como titular en Liga el pasado sábado, en un momento del amistoso ante el Brentford B. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

La zaga de Beltrán se reivindica

El mejor momento del Mérida coincide con los movimientos, rotaciones y alternativas en defensa

R. P.

Mérida

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Puede ser causa o puede ser consecuencia. Cada uno tendrá su interpretación. Pero el mejor momento de la temporada del Mérida está coincidiendo con el ... paso hacia adelante de todos sus defensores. De medio campo hacia arriba están soportando el peso del equipo Beneit, Martín Solar, Chiqui, Doncel y Álvaro García, con la ayuda en las últimas seis jornadas de Benny Dibrani y Areso. Pero atrás están sumando protagonismo e importancia los ocho zagueros. De hecho, al mejor rival que ha pisado el Romano esta temporada lo frenó el pasado sábado una defensa inédita este curso.

