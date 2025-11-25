La zaga de Beltrán se reivindica

Puede ser causa o puede ser consecuencia. Cada uno tendrá su interpretación. Pero el mejor momento de la temporada del Mérida está coincidiendo con el ... paso hacia adelante de todos sus defensores. De medio campo hacia arriba están soportando el peso del equipo Beneit, Martín Solar, Chiqui, Doncel y Álvaro García, con la ayuda en las últimas seis jornadas de Benny Dibrani y Areso. Pero atrás están sumando protagonismo e importancia los ocho zagueros. De hecho, al mejor rival que ha pisado el Romano esta temporada lo frenó el pasado sábado una defensa inédita este curso.

«Veo la defensa que jugó ante el Barakaldo en la primera jornada y veo la defensa que jugó ante el Real Avilés el pasado sábado y eso habla de que tenemos muchos jugadores que están conectados», reflexiona Fran Beltrán, técnico emeritense. «Muchísimos jugadores han trabajado en silencio, cuando nadie les veía, y hoy están demostrando que están preparados».

En las primeras siete jornadas, la defensa titular fue la formada por Felipe Alfonso, Gaizka, Lancho y Vergés. (Sólo Javi Domínguez entró por Gaizka en el derbi ante el Cacereño y en Zamora jugaron todos porque Beltrán alineó la única defensa de cinco vista esta temporada). Pero a partir de la jornada 8, coincidiendo con la lesión de Felipe Alfonso, han empezado a tener protagonismo todos. Gaizka entró de lateral derecho ante el Arenteiro y la Ponferradina, Jacobo agarró la titularidad en Guadalajara, Pareja ante el Real Madrid Castilla y Manu Rivas debutó el otro día ante el Real Avilés.

Es cierto que los movimientos han venido provocados por la lesión de Felipe Alfonso y las sanciones de Lancho y Vergés, pero cuando más ha agitado la defensa el cuerpo técnico, mejores resultados ha obtenido el equipo. En las primeras siete jornadas, el equipo sólo sumó 6 puntos de los 21 en juego y encajó 14 goles; en las últimas seis jornadas, ha sumado 14 de 18 y recibido tres tantos, que lo convierte en el mejor equipo del momento en el grupo.

El último en postularse

Manu Rivas debutó oficialmente en los últimos ocho minutos en Zamora. Luego fue titular en Copa del Rey y jugó el tramo final ante el Guadalajara y el Real Madrid Castilla. Pero ya el del sábado pasado fue su alternativa en liga. ¿Por qué? «Por cómo presionaba el Real Avilés, queríamos tener mucho juego interior», explica el técnico del Mérida.

«Apostando por ese juego interior, Manu (Rivas) nos podía dar profundidad en los momentos en los que podíamos ganar altura, y además tiene buen pie para encontrarse con Chiqui, Martín o Benny cuando no pudiera subir. Encima, creemos que defensivamente está mejorando cada día. Ya el día del Brentford B me gustó el partido que hizo. Era el momento de darle la oportunidad, porque se lo ha ganado. Y se lo ha ganado entrenando y trabajando en el día a día. Es un chico con mucho potencial que estoy convencido de que va a seguir mejorando».

–¿Y el por qué del resto de la defensa inédita?

–Estuvimos dudando hasta última hora con Lancho, Pareja y Gaizka. Con respecto a los últimos partidos, necesitábamos un poquito más de capacidad con balón en la primera línea porque el rival es un equipo que aprieta bien. Y creo que tanto Lancho como Pareja tienen buen pie en esas situaciones, porque Domínguez es más contundente que todos ellos. Estamos en un momento en el que tenemos cuatro centrales en los que confiamos una barbaridad. Domínguez, cuando entró, ganó absolutamente todos sus duelos ante un rival que estaba siendo superior en el duelo individual. Y Gaizka, en esa nueva posición, te da mucha solidez y contundencia.

El gran perjudicado está siendo el capitán Felipe Alfonso, que desde que se lesionase en Salamanca no ha vuelto a ser titular. En los últimos cuatro partidos que ha estado disponible, en dos no ha jugado y en los otros dos sólo ha participado 8 y 15 minutos. La lesión de pretemporada y esta última ante Unionistas están impidiendo ver a uno de los mejores futbolistas del club en las últimas tres temporadas.

Para visitar el próximo sábado por la noche al Racing de Ferrol, el cuerpo técnico podrá contar con los ocho. De inicio, parten con ventaja Jacobo y Vergés en los laterales, Lancho y Pareja por dentro y Gaizka de pivote. Pero...