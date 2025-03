«Vuelvo porque me siento querido y porque con respecto al año pasado todo es diferente»

El Nuevo Vivero está encantado con la vuelta de Gorka Santamaría. Y el delantero vasco se siente como en casa. La afición le sedujo durante ... su visita con el Deportivo y el 'Buda' quedó cautivado por el hechizo. No pasaba por su mejor momento y ese cariño fue el chute de energía que necesitaba para recuperar la ilusión. El Badajoz era su primera opción y la única que quería escuchar para empezar de nuevo después de media temporada relegado a la segunda fila del banquillo. Descartó otras ofertas más jugosas y estables. Se guió por el corazón. Y el suyo es blanquinegro. Su compromiso y entrega es incuestionable. La magia blanquinegra hizo su efecto. Gorka Santamaría será jugador del Badajoz hasta 2024, aunque después de todo lo que ha renunciado para regresar puede que sea para la eternidad. En la última jornada de la pasada temporada ante el Rayo Majadahonda marcó, pero el Badajoz perdió. Premonitorio. Se rompía una sociedad perfecta. Idílica. Sus 30 goles anteriores siempre habían dado puntos. El domingo de nuevo vio puerta. Y el Badajoz sumaba su quinto partido sin perder. El león blanquinegro vuelve a marcar su territorio.

–¿Cómo sienta volver a marcar?

–Tenía muchas ganas de poder dedicar un gol a la afición y a mi familia. Estoy muy contento por ello.

–Parece que el tiempo no haya pasado y que nunca se hubiera ido.

–Tengo la sensación de que llevara toda la temporada aquí por el recibimiento y el cariño de la afición y por la confianza de mis compañeros. Estoy muy a gusto.

–El verano pasado llegaba a un gran proyecto, ideal para seguir creciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué apenas tuvo oportunidades?

–Es verdad que apenas he tenido excesivas oportunidades, pero la explicación que me da Óscar (Cano) es que no encajo en el sistema porque no teníamos extremos puros y en ese contexto no iba a brillar. Entonces el club decidió darme la baja.

–¿Confiaba en que la llegada de Óscar Cano podía hacer revertir su situación?

–En un principio pensé que a lo mejor sí, pero a medida que fueron transcurriendo las jornadas y también al conocer a Óscar ya sabía un poco lo que me esperaba.

CARIÑOSO RECIBIMIENTO CON EL DEPORTIVO «Que la gente al final del partido estuviera coreando mi nombre para mí no tiene precio y fue un motivo de peso para volver» GORKA SANTAMARÍA Delantero del Badajoz

–¿Cómo vivió su visita al Nuevo Vivero con el Depor?

–Fue muy bonito. A pesar de que perdimos para mí fue muy bonito. Que la gente al final del partido estuviera coreando mi nombre para mí no tiene precio y fue un motivo de peso para volver.

–¿Ya sabía que iba a volver?

–No lo sabía. El club todavía no me había comunicado que no quería que continuase y estaba centrado en hacer mi trabajo.

–Ese día coincidió con la visita de otro blanquinegro muy querido como David Concha, ¿qué se dijeron?

–Estuvimos hablando de cómo estaba él en Suecia y de qué tal estaba yo en Coruña, de cómo iba todo, la familia... Lo típico, ponernos al día. No comentamos ninguna posible operación que se pudiera dar.

–Después de lo vivido el año pasado y conociendo de primera mano la situación del club, ¿por qué decide volver?

–Vuelvo porque me siento querido, porque estoy muy a gusto aquí y porque con respecto al año pasado todo es diferente. Hay otra gente que está al mando que actúa de manera distinta. A mi parecer van de frente.

SITUACIÓN INSTITUCIONAL «En comparación con el año pasado me he encontrado al club de maravilla. Está todo el equipo al día y va todo en orden» GORKA SANTAMARÍA Delantero del Badajoz

–¿Cómo se ha encontrado el club?

–En comparación con el año pasado me lo he encontrado de maravilla. Está todo el equipo al día y va todo en orden. Es verdad que el administrador tiene sus plazos y a veces se tarda unos días de más. Pero en principio todo va en su cauce.

–Los capitanes fuisteis señalados por la propiedad y los primeros en salir. ¿Tanto ha cambiado el club en estos seis meses?

–El año pasado la voz cantante era Luis Oliver y compañía y ellos fueron los que decidieron que los capitanes no podíamos continuar. En este caso ahora a Luis Oliver ni le veo ni le espero. Los que están tomando decisiones son Orantes, Pato y Leo, con lo cual ha cambiado bastante la película.

–¿Le da tranquilidad? ¿Le han transmitido alguna garantía?

–El contrato es privado y no voy a decir lo que he firmado. Pero ha habido transparencia por su parte. En lo deportivo me transmitieron que necesitaban un perfil como el mío y que tratara de contagiar con esa garra y por eso estoy aquí también.

–Y vuelta a empezar, ha sido llegar y las cosas otra vez están en su sitio. Gol de Gorka y el Badajoz no pierde.

–Intentaremos seguir con esa buena racha y ojalá pueda marcar muchos días y muchos goles.

–¿Cómo le acogido el vestuario?

–De maravilla. Hay un grupo extraordinario y lo ponen muy fácil todo.

–En su primera temporada coincidió con Ferrón, aunque salió antes de empezar la competición y no llegaron a competir por el puesto.

–Solo pude coincidir en pretemporada. Es un tío espectacular, un gran delantero y también un jugador de área, buen rematador, tiene buen pie, calidad y puedo compenetrarme de maravilla.

–Hasta ahora no habéis jugado juntos, ¿son compatibles?

–Por supuesto que somos compatibles. El míster decidirá cuándo y cómo. Los jugadores buenos siempre se entienden y Francis es uno de ellos. Me entenderé genial con él.

–Por el cariño de la afición, lo que significa Gorka para el Badajoz y especialmente los 15 goles de la temporada pasada, ¿siente una presión añadida?

–No siento ninguna presión. Sé que tengo a la afición de mi lado, a mis compañeros de mi lado y a los propietarios de mi lado. Vengo a hacer lo que me gusta, lo que sé hacer. Algunas veces estaré más acertado y otras menos pero no me van a poder recriminar nada.

–¿Qué le ha pedido el míster?

–Que tenga movilidad, que sea capaz de contagiar sobre todo en la presión a mis compañeros, que imprima ese carácter, que soy un jugador de área y todo lo que pueda lo termine, descargar e ir al área.

–¿Qué le diría a la afición?

–Que mantenga la ilusión. Sé que a veces es complicado, pero le doy las gracias por estar ahí y que sigan apretando porque intentaremos regalarles muchas alegrías.