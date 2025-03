Volver a empezar para el Mérida

El Mérida arrancó la primera vuelta allá por verano con dos derrotas consecutivas y la ha cerrado en pleno frío con otras dos. Para iniciar ... la segunda se ha lavado con exfoliante la cara: Sandoval podrá jugar sus primeros minutos de 2023, Kamal reaparecerá tres meses después y encima podrán debutar las dos últimas incorporaciones, el delantero Chuma y el mediocampista Dani Lorenzo.

Para que Juanma Barrero estuviera como usted un 3 de septiembre sólo le ha faltado el alta de Nando Copete y que el papeleo burocrático de Ben Hamed estuviera resuelto. Aún así, no está nada mal pasar de poder contar tan solo con 16 futbolistas de la primera plantilla en León a tener 21 jugadores disponibles para recibir a un rival directo como el San Fernando en el Romano. «No os imagináis lo importante que era para nosotros tener gente para jugar y, sobre todo, gente para entrenar», confiesan desde el cuerpo técnico.

Y llegan al momento justo: tras dos derrotas seguidas ante los dos mejores equipos del momento en la categoría se miden ante su gente a un rival directo que atraviesa por su peor momento del curso. El San Fernando arrastra ocho partidos sin ganar, una sola victoria desde el 8 de octubre y un punto de los últimos quince posibles. De ahí que haya cambiado nuevamente de entrenador y ya vayan por el tercero: un ex como Pablo Alfaro se sentará en el banquillo visitante del Romano.

«No tienen mucho que ver al San Fernando que nos enfrentamos en la primera vuelta», reconoce el técnico emeritense. Allí ganó el Mérida a finales de octubre y, desde entonces, «han pasado ya dos entrenadores, tienen otro sistema diferente, ha llegado esta semana Dani Aquino… pero siguen teniendo los mismos jugadores veteranos e importantes de la categoría, que por lo que sea no están rindiendo al nivel que todos esperábamos», analiza Juanma Barrero. «Pero están empezando a ser un bloque más compacto, defendiendo mejor, más juntos, y transitando bien con gente rápida».

Ante la duda de Lolo Pla, que entra en convocatoria pero que no ha entrenado bien estos últimos días por un golpe en la rodilla, el 'once' gira en torno al acompañante de Carlos Cinta en la delantera: si se recuperará Pla a tiempo, si meterá por dentro a Akito, si preferirá jugar con tres mediocampistas por atrás o si se atreverá a darle la alternativa a Chuma. Porque los demás serán los habituales.

No está el equipo para bromas tras no haber puntuado aún en 2023 y saber que la próxima salida será Riazor. «No creo que sea momento de tener urgencias. Pero sí queremos volver a ganar, a puntuar y no miramos tampoco de donde se viene. Ha terminado la primera vuelta y ahora que empieza la segunda tenemos que hacer una puntuación parecida. Pensamos solo en San Fernando, en intentar ganar y luego ya el siguiente».

Por su parte, Pablo Alfaro solo viajará al Romano con la baja de su delantero brasileño Marcelo Ribeiro, obligado a regresar al club isleño tras no pasar el reconocimiento médico con el Eldense debido a una lesión en el menisco que se produjo el domingo pasado ante el Rayo Majadahonda.

A pesar de los tres partidos de la Supercopa de España femenina que se han celebrado estos últimos días en el Romano, el último de ellos horas antes del choque ante el conjunto gaditano, en el club esperan que el césped llegue en buenas condiciones. A simple vista, parece que sí. Está tan bien y tan bien cuidado, que no ha acusado tantos partidos seguidos. «Es verdad que le vamos a meter mucha tralla esta semana, pero los chicos de Royalverd lo están cuidando bien y poniéndolo en las mejores condiciones. Yo confío en ellos. Se ve bien», opinó en la previa Juanma Barrero.