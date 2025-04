La vida desde la cumbre en el Mérida

Por tercera jornada tras cinco disputadas, el Mérida es líder de la Primera Federación. La primera de ellas en solitario. Y sin embargo, más allá ... de los diez puntos, las tres victorias, los ocho goles a favor y el buen juego desplegado, importa más lo bien que se lo está pasando la grada del Romano. «Esto nos tiene que reforzar de que estamos en la idea correcta», incide Sergi Guilló. «A veces nos equivocaremos y tendremos errores, pero la idea y el nivel de juego deben ser estos, porque nos acercará más a ganar que a perder».

Tras dos días y medio de descanso, la plantilla regresará esta tarde del martes a los entrenamientos para preparar el plan de partido del próximo domingo en Marbella (12.00 horas). Hasta el momento, todo lo que ha tocado Sergi Guilló le ha salido a la perfección. Vive su equipo en el mejor momento que se le recuerda en años, por eso cada probatura se convierte en un acierto, por eso cada partido eleva nombres diferentes.

Ante el Recreativo, sobresalieron Javi Eslava con sus dos goles y la omnipresencia de Juanjo Sánchez. En Sanlúcar, volvió a destacar con otro doblete Javi Eslava y apareció Pablo Ganet en la medular. Frente al Algeciras, Busi y Raúl Beneit levantaron los brazos más que nadie. En la única derrota de la temporada, le volvió a tocar a Pablo Ganet y Carlos Doncel, uno de los futbolistas más regulares de este arranque de campeonato. Y el pasado sábado, ante el Ibiza, fue el turno para Liberto Beltrán y Luis Pareja.

El central madrileño, que debutaba tanto en el Mérida como en Primera Federación, salvó dos goles clarísimos en área propia y le dio contundencia y salida de balón a su equipo, sustituyendo sin fisuras el buen inicio de Liga de Falcón. «Eliseo (Falcón) no sale del once por un error que cometió en Murcia, sino por el perfil y plan de partido. Pareja era el mejor central para jugar a eso y, más allá del gol de Liberto, ha sido el mejor del partido. Nos ha sostenido en dos ocasiones y me alegra mucho porque es un chico que no había jugado ni un minuto y entra y es el mejor. Es un ejemplo para los que faltan por tener una oportunidad de demostrar», lo elevó el técnico emeritense tras el triunfo del sábado.

«Supe que iba jugar justo antes del partido», reconoce el central que celebró sus dos salvadas como dos goles en el último minuto. «Me gusta celebrar así. Vivo el fútbol mucho y cualquier ocasión que sea salvar un gol o meterlo, para mí es motivo de celebración. Me he encontrado muy bien. Pero no me sorprenden las sensaciones que transmite el equipo. Tenemos las ideas claras desde el primer día. Si la gente viera cómo entrenamos cada día, no se sorprendería de dónde estamos. Pero cabeza fría siempre».