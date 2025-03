El vestuario blanquinegro no deja de creer

J. P. Badajoz Martes, 2 de mayo 2023, 20:38 Comenta Compartir

El Badajoz resiste a los golpes y se mantiene en pie. El vestuario blanquinegro no tira la toalla y muestra su total convencimiento de ... sacar al equipo del pozo. El sentir de la plantilla es que no le van a tumbar fácilmente pese a que por momentos todo se le ponga en contra como el pasado domingo en Linarejos. Las circunstancias que rodearon al partido y las buenas sensaciones que dejó el cuadro pacense refuerza la confianza de un grupo que no deja de creer en la salvación. No sumó puntos en su necesitado casillero, pero sí en la mochila llena de esperanza de lograr el objetivo.

Los jugadores tratan de contagiar esa fe a sus incondicionales. El equipo es consciente de la importancia que tiene su apoyo fiel en este tortuoso camino que queda hasta el final del campeonato. «Contra viento y marea. Orgulloso hoy más que nunca de mi equipo. En los buenos momentos pero sobre todo en los malos es cuando os hace diferente! Gracias afición por venir, animar y creer hasta el final», escribía Kike Royo en sus perfiles sociales nada más perpetrarse la dolorosa derrota en Linares. Noticia Relacionada El Badajoz lanza una nueva promoción de entradas a un euro para los abonados El Badajoz tiene la permanencia a un punto y quedan doce en juego. Las cuentas salen. Pero pasan por blindar el Nuevo Vivero y sumar fuera. No será nada fácil. Ya que en casa recibe a dos rivales directos por evitar el temido descenso que también se la están jugando y a domicilio esperan dos aspirantes al playoff de ascenso como Racing de Ferrol y Córdoba. «¡Que sí, que quedan 4 finales y vamos a por ellas! La siguiente es el domingo. ¡Vamos a demostrar lo que somos juntos y vamos a llenar nuestra casa!», animaba David Soto a la hinchada pacense en las redes sociales. En función de resultados de terceros en un final de campeonato incierto con tantos equipos implicados, su delicada situación obliga a los blanquinegros a hacer en estas cuatro jornadas lo que solo han hecho en dos ocasiones esta temporada, que es encadenar al menos tres partidos sin perder. Lo hizo en los tres primeras compromisos ligueros con una victoria (Cultural 0-1) y dos empates (San Fernando 1-1 y Rayo Majadahonda 2-2) y en su mejor racha de seis encuentros sin conocer la derrota en los que alternó una doble secuencia de empate y victoria (Linares 1-1, Pontevedra 1-2, Talavera 1-1 y Alcorcón 2-0) y otros dos empates (Algeciras 1-1 y Majadahonda 0-0) de la jornada 17 a la 22. Las citas frente a la Cultural Leonesa y Pontevedra en el coliseo blanquinegro resultan vitales y al Badajoz no le queda otra que ganar los dos partidos. La primera es este domingo ante el cuadro leonés, que parecía afrontar el tramo final tranquilo en tierra de nadie pero que tras seis jornadas sin una victoria se ha visto metido en problemas. Está a cinco puntos de los pacenses o, lo que es lo mismo, del descenso. Si las derrotas unen y se salen más fuertes, la forma de cómo se produjo la última del pasado domingo ha disparado el aliento de una afición que está temporada ha demostrado estar con su equipo en las buenas y en las malas. A Talavera y Linares se desplazó en masa llenando varios autobuses puestos por el club. Ante la Cultural tampoco fallará. Los seguidores blanquinegros confían en el fuerte compromiso de sus jugadores por conseguir la permanencia. La plantilla expresa su ánimo por corresponderla y espera que responda en masa como ya hizo en los dos anteriores encuentros en casa frente al Real Madrid Castilla y Fuenlabrada. «Este club no merece lo que pasó en Linares. Por ello os necesitamos más que nunca en el NV el domingo. Equipo y afición. Hay que creer», expone Carlos Calderón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión