El vestuario del Badajoz vibra con la final del Mundial

Manuel García Badajoz Viernes, 16 de diciembre 2022, 21:29 Comenta Compartir

Este domingo, cinco integrantes de la plantilla del Badajoz vivirán dos finales. Primero, a las 12.00, pelearán por el triunfo en el Nuevo Vivero ante el Linares, crucial para acabar el año fuera del descenso y, a partir de las 16.00, se enfundarán las casacas de sus selecciones para vibrar desde la distancia con el duelo que dirimirá quién es el campeón del mundo en Qatar. Inicialmente, el choque de la jornada 17 de Primera RFEF estaba previsto para las 17.00, pero la Federación Española decidió adelantarlo al horario matutino para evitar coincidencias.

Matías Pérez Acuña, Gianluca Mancuso, Mariano Gómez y Santiago Müller, por Argentina, ganadora en 1978 y 1986, y Théo Chendri, por Francia, que levantó el título en 1998 y 2018, vibrarán expectantes ante una cita que otorgará su tercera corona a uno de los dos combinados. La facción albiceleste de la entidad pacense se reúne con HOY en el césped del feudo blanquinegro en las horas previas para contar sus impresiones, no así el centrocampista galo, que dejará el club en los próximos días y prefirió no acudir.

Nada más saltar al verde para la sesión fotográfica, no esconden su vertiente más supersticiosa. «Esto no es buena idea», comentan con una hilaridad impostada, reticentes por un posible malfario, como si sus palabras acariciaran desde la lejanía el trofeo, alimentando la ancestral maldición de que quien toca la copa, acaba perdiendo. Ni falsa modestia ni perfil bajo, 'canguelo' puro y duro que motiva unanimidad en el pronóstico: «Gana Francia, seguro», nadie quiere gafarlo, por si acaso, y otorgan el favoritismo al rival.

Solo Mariano lanza un deseo al aire, pero sin verbalizarlo explícitamente: «Ojalá que las cosas salgan bien». Alguno como Müller, eleva sus anhelos a las divinidades e implorará por su respaldo con todos los amuletos y talismanes a su alcance. «Colgaré los rosarios que tengo y todas las cosas que me dan suerte y en las que creo. Todo lo que pueda ayudar y que pienso que va a funcionar lo voy a tratar de usar».

El canterano de 19 años será el único de los cuatro que lo verá en soledad, el resto se congregará en el domicilio de alguno de ellos, como ha sido tradición en los anteriores compromisos. Con una salvedad, el que inauguró la participación en el torneo mundialista y que encogió los corazones argentinos por el temor a una prematura eliminación tras la derrota frente a Arabia Saudí. «El primero nos tocó entrenando y no lo pudimos ver», cuenta Pérez Acuña, que relata que desde entonces no han fallado en la liturgia. «Los demás los vimos juntos, alguno en mi casa, otros en la casa de Mancuso, con la novia y los pibes». El lateral diestro del Badajoz menciona el choque ante Países Bajos como el más incierto y que con más sufrimiento vivieron por cómo se desarrolló, con igualada 'oranje' en el minuto 110 forzando la prórroga y llegando a los penaltis.

No hay sorpresa y la veneración a Messi es dogmática, «es el ídolo máximo de todos», elogia Müller, y Acuña argumenta que «estaría muy bien que ganásemos, sobre todo por Leo, que se lo merece más que nadie». Mariano, además, destaca la labor de Enzo Fernández y de Otamendi, homólogo en la posición de central; Mancuso, a Paredes y De Paul, «por todo el trabajo que hacen», así como al meta 'Dibu' Martínez; y Müller, como 'killer' se ha quedado prendado de Julián Álvarez, que también fascina a Acuña, «lo está haciendo bárbaro habiendo marcado cuatro goles».

Mariano cuenta que con Théo Chendri existe pique sano, pero aunque animará a los galos, profesa gran admiración por Messi. El resto del vestuario parece que se ha posicionado claramente en una dirección. «Ha habido muchas bromas y ahora que estamos nosotros en la final nos aprietan un poco y están más del lado de Francia que de nosotros». Una postura que, por ejemplo, a José Mas le va a salir cara. «Me tiene que pagar, porque apostamos a ver quién llegaba más lejos, si España o Argentina», relata Mancuso.

Tatuaje del cinco de copas

En cuanto a promesas en caso de salir vencedores, la más curiosa es la de Müller y un tatuaje con mucha historia. «Me haré junto con mis amigos el cinco de copas que ha hecho famoso Messi». ¿Dónde? «En la cara», se ríe con jovialidad. «No sé, en el gemelo o alguna parte de la pierna», matiza. Un símbolo que se ha hecho viral alrededor de la figura del jugador rosarino. Todo partía de un juego en la víspera de la última Copa América, que se adjudicó Argentina tras una larga sequía. Consistía en tirar hasta diez cartas y adivinar una, cuyo símbolo se tatuaría el jugador en cuestión. A Messi, en su último intento, le salió el cinco de copas. Y acertó. Leo había perdido cuatro finales con la Albiceleste y en la quinta derrotó a Brasil en la cita continental. La leyenda al respecto se ha encumbrado al publicarse una foto de Maradona a principios de los 80 en un avión con ese mismo naipe durante una partida.

Ese recuerdo de 2021 en Maracaná es el más dorado de la última época. «Brasil era favorito y le dimos una lección de fútbol y de cómo se deben jugar ese tipo de partidos, por fin rompimos la mala racha», narra Acuña, que rememora amargamente la honda herida infligida por Alemania en el Mundial de 2014. «Me pilló en casa, con mi familia y comiendo un asado. Nos mató porque tuvimos las mejores oportunidades e inmerecidamente se lo llevaron ellos». Müller apenas tenía diez años y lo vivió «como una gran decepción». La seriedad de una evocación amarga se ve rota por una abrupta carcajada tras el vacile de sus compañeros: «¡Boludo, así no puedo seguir, que no me aguanto la risa!», vocifera denotando la camaradería imperante entre el clan argentino.

Alejandro Mancuso, padre de Gianluca y exjugador del Badajoz, estuvo en la convocatoria argentina en la edición de 1994, donde coincidió con Maradona en su último gran torneo. Aunque él aún no había nacido, comenta que «pocos pueden decir que han jugado un Mundial y él tuvo esa suerte». De los anteriores entorchados de 1978 y 1986 admiten que han visto poco y que sus escasas referencias provienen de testimonios familiares y de las escenas más míticas e icónicas que se repiten cíclicamente cuando se acercan los grandes eventos, como es el caso de 'la mano de Dios' ante Inglaterra.

No estarán solos en Badajoz, porque un grupo de un centenar de argentinos se reunirán en las pistas verdes de la Asociación de Vecinos de Pardaleras con banderas, bombos y bengalas para 'bancar' a los suyos.

Comenta Reporta un error