Velas a Nacho González

Cuando Juanma Barrero entró al vestuario del Alfonso Murube a las 12.54 horas del domingo, su cabeza no dejaba de menearse cual tic nervioso: Erik Ruiz acababa de ver la quinta cartulina amarilla en la penúltima jugada de la primera parte. Lo primero en ... lo que pensó Juanma Barrero es que Bonaque también tenía una amarilla, que su equipo estaba desquiciado por la labor arbitral y que Nacho González estaba en casa con su hombro en cabestrillo.

Así que, por si acaso, retiró del campo a Álvaro Ramón, que también tenía una amarilla, no fuera a ser que se encontrara ante el Racing de Ferrol con tan solo dos defensas puros disponibles. Porque David de la Víbora se quedó también el sábado en Mérida por molestias musculares.

Y los peores presagios se confirmaron en el minuto 80 de partido, cuando Bonaque, caliente, hizo una entrada de amarilla y vio la segunda. Y ahí fue justo cuando Juanma Barrero empezó a sufrir migrañas: recibirá al Racing de Ferrol sin Erik Ruiz, por acumulación de amarillas, sin Bonaque, expulsado, y con la duda de Nacho González, que sigue recuperándose de una luxación en el hombro. «Sí, estoy preocupado», confesó minutos después del partido. «Es que nos han expulsado a los dos centrales. A veces cuesta… (suspiró, refiriéndose a la actuación arbitral). No sabemos si llegará Nacho porque está entre algodones». Se levantó y se marchó de la sala de prensa.

Esté o no esté Nacho González la próxima jornada, lo que es seguro es que no estará al cien por cien. Un defensa, y más como es él, está para chocar… y precisamente no está ese hombro que se salió para muchos golpes. Pero tras tres temporadas en Mérida, Nacho González es conocido: es cabezón y se marcó como fecha de regreso el choque ante el Racing de Ferrol. Si el equipo lo hubiera necesitado, incluso hubiera levantado la mano para ir a Melilla. Pero lo frenaron. Ahora, en cambio, sí lo necesitan… y salvo dolores insoportables, Nacho González será alta para este próximo domingo. Pero no sano del todo.

¿Y si no llega Nacho?

Con Nacho González disponible, el quebradero de cabeza del cuerpo técnico sería algo menor. Diego Parras y Álvaro Ramón estarían en los laterales y Felipe Alfonso completaría la línea de cuatro por dentro, como ya hizo hace algo más de dos semanas en Valdebebas, cuando se lesionó precisamente Nacho González y Bonaque estaba sancionado. Otra cosa es que no llegue Nacho.

Bajo ese panorama, quedaría un hueco libre en el eje de la defensa y ya no hay más centrales ni posibles candidatos. Nadie ve ahí, junto a Felipe Alfonso, a otro lateral y la única alternativa sería retrasar a un mediocentro defensivo. Bien Luis Acosta, el titular, bien Kamal, el suplente. Con sus pros y sus contras. Sacar a Luis Acosta, uno de los jugadores con mayor rendimiento del equipo, de su posición supondría jugar en el medio sin un engranaje automático. Pero poner de titular a Kamal atrás no es mejor idea: nunca ha jugado en esa posición y no es titular desde mediados de octubre.

Tiene tarea por delante el cuerpo técnico emeritense, aparte de por el croquis en defensa, porque el miura que le viene el próximo domingo (12.00 horas) no es un cualquiera: el Racing de Ferrol está tercero, a tres puntos del líder con un partido menos, y disfruta una racha de cuatro triunfos seguidos y once partidos sin perder. Y con Manu Justo, su pichichi con nueve goles, y Joselu, su otro delantero, conscientes de sus problemas atrás.

Así que, de aquí al domingo, velas a Nacho González. Porque si no…