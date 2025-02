Varapalo para el Badajoz ante un intratable Ceuta

El Badajoz dio otro paso atrás en su pelea por salvarse, al caer claramente en casa de un rival directo como el Ceuta (3-0). ... La igualdad del duelo en la primera parte se esfumó en la segunda, con un cuadro norteafricano que encadena su decimocuarta jornada invicto para salir de la zona roja con 37 puntos. Con 34, en ella inmerso de lleno y tras tres derrotas consecutivas, se queda el equipo de David Tenorio, que entregó además la diferencia de goles particular.

Sorprendía David Tenorio dejando en el banquillo al intocable hasta ahora Kike Royo y dando los guantes de la titularidad al joven Miguel Narváez, que debutaba esta temporada. Pese a que el conjunto caballa tuvo mayor dominio territorial en la fase inicial del encuentro, la primera llegada más o menos clara fue del Badajoz, en un gran desborde de Calderón por la banda derecha que no pudo aprovechar por el otro costado Adilson. Claro que la respuesta local fue contundente, tanto que la pelota acabó dentro de las mallas de Narváez. Por fortuna para el colectivo pacense, el asistente de Orellana Cid levantó la bandera y no concedió el gol que había anotado con un buen empalme desde dentro del área Adri Cuevas.

Ceuta: Tomás Mejías; Alain, Fabrizio, Capa, David Alfonso; Reina, Julio (Selasi, min. 86); Aisar (Luismi, min. 77), Adri Cuevas (Antoñito, min. 60), Jota (Pablo García, min. 60); y Rodri (Mizzian, min. 86). 3 - 0 Badajoz Narváez; Pérez Acuña (David Soto, min. 69), Juanmi (Raúl Palma, min. 83), Mariano, Edu Sánchez; Jannick (Francis Ferrón, min. 77), Alfaro; Calderón (José Mas min. 77), Zelu (Mancuso, min. 69), Adilson; y Gorka Santamaría. Árbitro: Orellana Cid (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Alain, Adri Cuevas, Rodri, Juan Gutiérrez (en el banquillo), Reina, Antoñito y al entrenador José Juan Romero y a los visitantes Adilson, Mariano y Pérez Acuña.

Goles: 1-0 Rodri, de penalti (min. 63). 2-0 Julio (min. 70). 3-0 Rodri (min. 82).

Campo: Alfonso Murube. 4.956 espectadores.

El Alfonso Murube reclamó luego un posible penalti por una mano en el área de la escuadra blanquinegra –esta vez de granate–, pero el colegiado hizo un claro gesto de que nada pasó. El marchamo de peligro en el juego combinativo era mayor en el cuadro ceutí, mientras que al Badajoz le costaba más engarzarlo y por eso trató de poner al área cualquier pelota parada incluso a media distancia.

Lo mucho que había en juego para ambos equipos marcaba cada acción, con alguna entrada dura que sufrieron Adilson o Jannick. El Badajoz no se achantó, pese a todo, y en el minuto 28 generó una buena jugada con participación del propio Adilson y Gorka Santamaría. El tiro final de Calderón tocó en un defensor y acabó, manso, en las manos de Tomás Mejías.

Y mano, otra vez, se pidió en el área pacense justo diez minutos después, en un centro de Adri Cuevas que golpeó a Juanmi, aunque estaba de espaldas. Orellana Cid no vio nada punible, pese a la presión del público y los jugadores del conjunto norteafricano. Poco después, en el 42, un libre directo lanzado por David Alfonso se fue junto al poste izquierdo de Narváez.

El guardameta tuvo que aparecer en otro disparo de volea de Rodri, a centro desde el flanco zurdo de Jota, en unos minutos finales de agobio para el arco extremeño. Reina anduvo cerca de hacer diana también con un zapatazo combado, pero el 0-0 se mantuvo inalterado hasta el intermedio.

El Ceuta dio continuidad a esa presión sobre el área del Badajoz en los primeros minutos de la reanudación, pero sin ocasiones nítidas. Calderón intentó que su equipo se sacudiera el dominio con una salida individual, pero su tiro salió muy alto. José Juan Romero metió en el campo a Pablo García y Antoñito por Jota y Adri Cuevas, justo antes de una acción clave. Pérez Acuña derribó a Rodri cuando iba a rematar en el área chica y él mismo colocó el 1-0 desde los once metros.

David Tenorio mandó adelantar las líneas, aunque no tardó en tocar también su once: Mancuso y David Soto entraron por Pérez Acuña y Zelu. Sin embargo, no hubo tiempo de comprobar el efecto porque nada más reanudarse el juego Julio tomó el balón y agarró un perfecto disparo desde la frontal al que no pudo dar respuesta Narváez.

El 2-0 fue una losa tremenda para el Badajoz, que quedó como el boxeador sonado, cerca de caer a la lona. Tenorio tiró de José Mas y Francis Ferrón por Jannick y Calderón, dibujando un 4-4-2 más convencional. Por momentos el equipo empujó y forzó algún saque de esquina, pero sin llegar a inquietar a Tomás Mejías.

El Ceuta estaba ya muy crecido, apoyado por el aliento de su hinchada, e hizo más sangre en el minuto 82, en una perfecta definición de Rodri, de zurda por encima de Narváez. La zaga reclamó al unísono fuera de juego del ariete. El pichichi de la liga se marcharía después, junto a Julio, con una gran ovación, para dejar sitio a Mizzian y Selasi.

David Soto probó fortuna para tratar de maquillar el marcador en el minuto 87, pero su tiro salió por encima del larguero, ya con el partido convertido en una fiesta para la afición ceutí, que cree en una permanencia que se complica seriamente en clave pacense. El extremo zurdo puso luego una buena falta que no cazó Mariano, en posición franca para el remate. Fue lo último del serio correctivo en el Murube.