Salmerón, entrenador del Badajoz: «Vamos a tratar de reforzarnos en todas las posiciones»

El Badajoz está en buenas manos. José María Salmerón (Almería, 1966) asumió hace un mes el reto de reflotar una nave blanquinegra que había tocado ... fondo. La hoja de servicios del técnico andaluz está bien revestida de condecoraciones en forma de ascensos a Segunda, playoffs y también como especialista en salvar equipos en situaciones comprometidas como Poli Ejido, Alavés y Burgos. Salmerón emprendía su nuevo desafío con el Badajoz en descenso, pero con el propósito de mirar hacia arriba. Para ello ha pedido reforzar el equipo. Y si todo sale bien mira al futuro para liderar el nuevo proyecto con su sello desde el inicio de pretemporada.

–¿Cómo se encontró el equipo?

–Venía de una serie de partidos de decepción por las derrotas. Pero me encontré con buena predisposición para trabajar y eso siempre es bueno para ir mejorando.

–¿Y cómo lo ve ahora?

–Intentando mejorar. Tenemos algunas deficiencias en cualidades por la planificación de la plantilla. Tratando de mejorar, competir y encontrar los mejores repuestos a la hora afrontar las bajas.

–¿Qué le falta al equipo para que se parezca a lo que quiere?

–Siempre repito lo mismo. Quiero un equipo que mejore todas las fases de juego, que sea capaz de conservar el balón, de llevar mucho más el control de los partidos, más fuerte defensivamente, más rápido a la hora de transitar, que sea vertical, que sea mucho más equilibrado en todas las asociaciones. Estamos tratando de ser cada vez mejores y creo que el equipo se va comportando en mejores condiciones sabiendo que tenemos que competir contra equipos muy potentes, que están a un muy buen nivel y nosotros tenemos que dar el máximo para poder competir y dar una mejor respuesta.

–¿Cree que hay plantilla para aspirar a algo más que la permanencia?

–Ahora mismo el objetivo es la permanencia. Queremos reforzar la plantilla y a partir de ahí intentar tener el primer objetivo que es mantener la categoría. Somos ambiciosos y creo que tenemos tiempo suficiente para estar en un mejor puesto en la tabla y si conseguimos obtener cierta comodidad vamos a hacer lo posible para pelear por todo. Pero hay que tener los pies en el suelo y en ese sentido tenemos un objetivo claro que estar el año que viene en Primera Federación.

–¿Ha pedido al club reforzarse en el mercado de invierno?

–Sí, sí, evidentemente. Todos los equipos se refuerzan en enero. Tenemos una plantilla corta. Estamos cogidos por pinzas, sabiendo que ante cualquier tipo de lesión tendremos menor respuesta al tener una plantilla muy corta y en ese sentido nos perjudica muchísimo.

LIDERAR EL PROYECTO 2023-24 «Espero tener la posibilidad de estar un año más. Y ojalá el año que viene podamos optar a todo desde un principio» JOSÉ MARÍA SLAMERÓN Técnico del Badajoz

–¿Cuáles son sus prioridades en las posiciones a reforzar?

–Vamos a tratar de reforzar todas las posiciones. Estamos viendo el mercado, queremos tener una mejor opinión de todo.

–¿Se está moviendo el club ya en ese sentido?

–Nos estamos intentando mover. Tenemos la mirada puesta en las posibilidades que nos ofrece el mercado de lo que nos falta o de lo que tenemos menos recursos en esas posiciones.

–¿La llegada de refuerzos implicaría dar bajas?

–No lo sé ahora mismo. Queremos que todo el mundo esté bien y dé su mejor versión. Miraremos el perfil de las necesidades, tenemos muchas fichas sub 23 libres y trataremos de firmar al mejor jugador posible. A partir de ahí veremos qué circunstancias se dan y la decisión que tomamos en estos dos meses que nos quedan.

–¿Tiene motivos la afición para ilusionarse?

–Ahora mismo está sufriendo, pero el equipo va a ir a más. Creo que con el esfuerzo de todos podemos salvar la categoría como un punto de partida y partir ahí poder empezar a soñar.

–Llega a Badajoz como especialista en salvar equipos en situaciones comprometidas, pero también en playoffs y ascensos, ¿cuál de esos caminos cree que va a tomar con este Badajoz?

–Ahora estamos en el camino de salvar la categoría. Cuando he tenido que salvar la categoría ha sido en Segunda División. En Segunda B siempre he ido a sitios con proyectos importantes en el sentido de poder ascender. En este caso el presupuesto del equipo no es de los más altos, en la categoría nos doblan y triplican. Ahora mismo nuestro objetivo es salvar la categoría, intentar quedar lo más arriba posible, ofrecer las mejores sensaciones a la afición, que vean que damos todo por este escudo y este club. A partir de ahí soñaremos dependiendo de todas las circunstancias. Ahora mismo estamos más cerca de la zona de abajo y no podemos decir que vamos a pelear el ascenso porque, primero no se hizo el equipo con esa situación. Es verdad que los últimos años el Badajoz hizo plantillas con presupuestos muy altos, pero este año no es así.

–Hasta final de año al Badajoz se presenta un calendario exigente, ¿de cómo salga de esos seis partidos va a marcar la verdadera medida del Badajoz?

–En estos seis partidos vamos a tratar de sacar el máximo de puntos posibles. Nos enfrentamos a Córdoba, Depor..., equipos con grandes presupuestos y nosotros tenemos que competir con ellos.

–Este domingo vuelve a San Sebastián de los Reyes, precisamente un equipo al que ascendió a Segunda B.

–Tengo muy buen recuerdo de ese año. Hicimos una gran competición y al final ascendimos. Fue un gran año y le tendré siempre un gran cariño.

–En estos últimos años se ha quedado dos veces muy cerca del ascenso con el Recreativo y UCAM, el último en el Nuevo Vivero. ¿Qué sensación tuvo al volver a pisar el estadio pacense?

–Me acordé de ese último partido con el UCAM en la final contra Ibiza, que un penalti para mí muy riguroso hizo que no pudiéramos ascender. Aquí siempre que he venido he visto cómo lo vive la afición y le tengo gran cariño. Es una gran ciudad, tiene una gran afición y un gran campo. Espero tener la posibilidad de estar un año más y tener el objetivo de poder ascender, que es lo que quiere toda la ciudad. Pero primero vamos a hacer un equipo sólido, mejorar este año y ojalá la temporada que viene podamos optar a todo desde un principio. Tenemos que formar una base, competir este año en una gran dificultad con la que se ha comenzado y esperemos que al final esta ciudad y esta gran afición esté donde se merece, que es Segunda División.

REALCIÓN CON LA DIRECTIVA «Hasta ahora todo lo que es el tema del cobro se está cumpliendo con puntualidad» JOSÉ MARÍA SALMERÓN Técnico del Badajoz

–¿Cómo se vive desde dentro los vaivenes institucionales?

–Nosotros estamos tranquilos. Puede haber algunos rumores y comentarios, pero hasta ahora todo lo que es el tema del cobro se está cumpliendo con puntualidad. En ese sentido hay ningún problema. Se está trabajando en todos los aspectos y todo lo que hay externo estamos un poco al margen. Toda esa marejadilla que hay a nivel institucional esperemos que se quede en una mejor tranquillidad para todos, pero no nos afecta. Nuestra preocupación es que el equipo llegue en buenas condiciones cada semana, que compita y consiga puntos.

–¿Le generó alguna duda a la hora de firmar?

–Obviamente al principio sí. Es verdad que hubo gente que me explicó un poco todas las situaciones y espero que todo se cumpla como se dijo en aquel primer momento. Lo institucional y lo deportivo tienen que ir de la mano y espero que vaya todo bien.

–En sus últimas comparecencias se ha quejado de la falta de campos de entrenamientos en la ciudad, la gran asignatura pendiente.

–Ese es uno de los grandes problemas que tiene el club. No es de ahora. Badajoz tiene que dar un salto en ese sentido. Buscar una mejor condición para tener un campo de entrenamiento aparte de nuestro campo oficial. Entrenar en distintas superficies y una plantilla corta supone una dificultad muy grande y nos perjudica muchísimo. Hoy entrenamos en hierba artificial, mañana en Campomayor que no está en las mejores condiciones con el riesgo de lesiones. Hasta que eso no se lleve a buen puerto para mejorar las condiciones la ciudad tiene que dar un paso adelante en ese sentido.

FALTA DE CAMPOS DE ENTRENAMIENTO «La ciudad tiene que dar un paso adelante en ese sentido» JOSÉ MARÍA SALMERÓN Técnico del Badajoz

–¿Se atisba alguna solución?

–Creo que desde el Ayuntamiento tienen que moverse, todo el mundo tiene que echar una mano. Este año se va a dar alguna alternativa, pero para otro año se tiene que dar una estabilidad para tener un campo de entrenamiento propio.