No hay vacaciones para Chuma

Una anécdota: el equipo que ha marcado el primer gol de la temporada en Primera Federación ha acabado siempre jugando playoff de ascenso a Segunda ... A (el Rayo Majadahonda en la 21-22 y el Barça B en la 22-23)… y el primero de este curso lo ha hecho Chuma. Y una realidad: el delantero sevillano terminó marcando tres goles en el último mes del curso pasado (ante Cultural, Linares y Rayo Majadahonda), otros tres en esta pretemporada (frente a Don Álvaro, Montijo y Recreativo) y el del pasado sábado en el debut liguero para darle los tres primeros puntos del año a su equipo.

«La verdad es que me encuentro muy bien», reconoce Rafael González Rodríguez (Sevilla, 1997), que ante el Linares marcó un gol, Samu Casado le sacó otros dos, disparó fuera una vez y provocó una amarilla en el rival. «Ya el año pasado terminé la temporada con mucha confianza. Cuando la pelota entra, esa confianza te llega sola. Eso, la confianza del cuerpo técnico, del club desde el año pasado, el vestuario solidario que hay… es todo un conjunto de cosas que te ayuda a rendir así».

De hecho, nada más cabecear el centro de Raúl Prada en el 27', se giró a celebrarlo sin que el cuero hubiera tocado aún la red. «Cuando un delantero remata y ve la trayectoria del balón… Además, sabía que el portero iba a pie cambiado y era difícil que llegase», cuenta Chuma, a día de hoy único delantero centro del equipo de Rai. Porque Iñaki Elejalde está lesionado y el resto de jugadores con gol de la plantilla son más de segunda línea: Jorge Padilla, Akito, Álvaro Juan, Sandoval, Escardó y Busi.

«Estamos trabajando bastante bien, así que era importante empezar ganando para que el equipo vaya adquiriendo confianza», valora Chuma la imagen de su equipo en la primera jornada de Liga. «Por el trabajo que venimos realizando en las últimas semanas, yo sí pensaba que nos iba a salir un partido así. Por el rival que teníamos enfrente, en cambio, no pensaba que íbamos a tener tanta superioridad. Pero física y mentalmente estamos bien, y todo eso nos lleva a lo que vimos el sábado».

Tal vez la única pega reside en la falta de acierto. No ya por los tres últimos amistosos de pretemporada sin gol (Córdoba, Cacereño y Villanovense), sino por las once ocasiones claras que coleccionó el Mérida durante todo el partido ante el Linares. Y sólo fue capaz de acertar en una de ellas. «Pero a mí no me preocupa, para nada», suelta categóricamente Chuma. «Al revés. Tener tantas ocasiones de gol dice mucho del equipo. Es el primer partido de Liga y no piensas tan fresco cuando tienes que definir a cómo podemos pensar dentro de un mes. Lo importante es tenerlas y todas las transiciones buenas que hizo el equipo durante el partido».

«Desde la victoria se corrige y se trabaja mucho mejor», responde Rai a la falta de acierto de su equipo. «Los futbolistas me están demostrando que tienen una ambición tremenda, que quieren progresar en el fútbol. Eso es más importante que lo otro».