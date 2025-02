Otro último minuto trágico

Los últimos minutos volvieron a ser trágicos para el Extremadura. En la última jugada del choque los azulgranas perdieron dos puntos por un penalti evitable después de remontar en cinco minutos el primer gol del Zamora. El Extremadura no sale del mal momento deportivo que ... atraviesa y que va ligado a la situación desastrosa que se vive en los despachos. Sigue en zona de descenso y no se vislumbra que los de Manuel Mosquera puedan abandonar esos puestos pronto, pues la distancia con la salvación va en aumento.

Pese al empate, el Extremadura sí fue el equipo de Manuel Mosquera en la primera mitad. Ese grupo que presionaba arriba, que no dejaba que el rival saliese fácil con el esférico y que llevaba el partido a su terreno. Nada que ver con el partido de Copa del Rey. En este encuentro sí salió mandón el Extremadura y el Zamora estuvo bastante incómodo.

Tampoco era muy difícil de mejorar el comienzo del miércoles, pero lo cierto es que los locales iniciaron el choque asustando al Zamora con un disparo de Kike Márquez, desde fuera del área, que se marchó cerca de la portería de Mapisa.

Los primeros 20 minutos fueron buenos, pero el Zamora tampoco se quiso quedar atrás. Si solo vemos los dos partidos del Francisco de la Hera es complicado intuir que el cuadro castellanoleonés es penúltimo en la tabla, porque su juego en Almendralejo dice otra cosa. Los de Yago Iglesias aguantaron la embestida inicial y tuvieron su oportunidad en un saque de esquina en el 25. El centro fue rematado por un defensor del Extremadura y Pedro López tuvo que tirar de reflejos para sacar el rebote en propia puerta. El Extremadura respondió al susto con la ocasión más clara de la primera mitad. Tras un rebote Musa se quedó solo ante Mapisa, pero el portero ganó la partida. El delantero azulgrana lanzó a media altura y el meta visitante detuvo el cuero con el hombro. Sin duda, ahí estuvo el primero del Extremadura, pero se fue al limbo.

La primera mitad acabó bien, con un disparo de Varela en una falta, pero la segunda parte empezó de la peor manera posible. El Zamora llegó a línea de fondo por la banda izquierda, desde donde Jon Rojo puso el centro raso al área. Villacañas se lanzó a tapar el envío y golpeó el esférico con la mano. El colegiado no dudó un segundo y señaló una pena máxima que se encargó Luque de transformar con un disparo por el centro de la portería.

El Extremadura entró entonces en un bucle de protestas al árbitro y de resignación que no le vino nada bien. El partido entró en un tramo sin dominador claro, lo que beneficiaba claramente a un Zamora que iba ganando el partido.

Extremadura Pedro López; Vargas (Villacañas, min. 46), Fran Cruz, Lolo González, Dani Pérez, Fran Varela; Elías (Rubén Mesa, min. 71), Toribio, Sergio Gil; Kike Márquez y Musa. 2 - 2 Zamora Mapisa; Parra, Xisco Campos, Cordero, Jon Rojo; Juanan, Luque, Javi Navas (Marcos Baselga, min. 81), Kepa (Dani Hernández, min. 60); Jorge Fernández (Carlos Ramos, min. 67) y Losada (Dieguito, min. 67). Goles: 0-1: Luque, de penalti, min. 53. 1-1: Villacañas, min. 74. 2-1: Pastrana, min. 80. 2-2: Luque, de penalti, min. 90

Árbitro: Muñoz Piedra. Expulsó a Fran Cruz en el minuto 90. Amonestó con amarilla a los locales Fran Cruz (20), Vargas (38), Lolo González (53) y Elías Pérez (64); y a los visitantes Cordero (44), Xisco Campos (68), Dani Hernández (74) y Carlos Ramos (75).

Incidencias : Estadio Francisco de la Hera. Unos 850 espectadores.

Pero si algo tenía sobre el terreno de juego el Extremadura era calidad. Y gracias a ella llegó el tanto del empate en el Francisco de la Hera. Entre Villacañas, que consiguió redimirse del penalti, y Rubén Mesa, fabricaron el tanto. Villacañas se quedó solo ante Mapisa después de una pared con el delantero y batió por bajo con facilidad a Mapisa.

El partido se puso a favor del Extremadura, que había sumado a la afición para los minutos finales, y que apretó en busca del segundo tanto. Eso sí, el Zamora tuvo el segundo con un disparo de Javi Navas que mandó a saque de esquina Pedro López con una buena intervención.

Y poco después llegó la jugada afortunada para los locales. En un balón a la espalda de la defensa del Zamora el Extremadura marcó el tanto de la remontada. Mapisa salió a despejar, pero un defensa no lo vio y despejó hacia la banda. El cuero le cayó a Pastrana, que desde 35 metros disparó a portería vacía y no falló. La remontada ya era una realidad, pero la imagen del partido vino después.

Todos los jugadores del Extremadura celebraron el gol en el banquillo como si del más importante de sus carreras se tratase. La piña azulgrana rebosaba felicidad y emoción a raudales mientras la afición dedicaba una sonora ovación a sus futbolistas. Sin duda, uno de los momentos del Extremadura, que pese a su crítica situación institucional aún guarda fuerzas para la alegría, aunque fuese momentánea.

Porque en la última jugada del partido llegó el fallo defensivo de Fran Cruz. El central no despejó el esférico y el delantero le robó la cartera con la puntera y dentro del área para marcharse de Pedro López. Fran Cruz no tuvo otra opción que agarrar al delantero y el árbitro decretó penalti y expulsión. Luque volvió a marcar desde los once metros y el Extremadura perdió dos puntos en el último minuto de partido.