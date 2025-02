El último gol del Chato

R. P. MÉRIDA Lunes, 26 de septiembre 2022, 21:29 Comenta Compartir

Cuando los jugadores del Mérida y sus aficionados se iban retirando del campo tras el 1-1 ante Unionistas, desde la cabina de megafonía en el gallinero del fondo sur, Juanma Paredes empezó a cantarle a Carlos Cinta, que levantó la mano para saludar. La cabeza, eso sí, la arrastraba gacha, bien por la timidez que le envuelve, bien porque no paraba de acordarse de su abuelo paterno, el Chato, que falleció el pasado lunes.

«Cuando marqué, se me pasaron miles de cosas por la cabeza», reconoció el primer goleador del Mérida esta temporada. «Aparte de la ilusión por marcar en el Romano, en mi ciudad, ante mi gente… lo que quería era marcar para dedicárselo a mi abuelo. Me abrazaran diez o me abrazaran doce, lo que quería era eso. Y es lo que hice».

El control y la asistencia de Nando Copete fueron medio gol, porque el otro medio fue la potencia en la arrancada del propio Cinta. Un tanque hubiera entrado con menos decisión que la punterita del canterano. «Cuando vi cómo la puso Nando, pensé en comerme el área y la portería. Tenía que meterla como fuera».

Salió como un loco poseso cuando el cuero acarició la red. No se acordó que su abuela y su familia estaban en preferencia y cogió dirección tribuna. Se estiró la camiseta, se golpeó el pecho, se santiguó, se arrodilló y levantó las manos, mientras lloraba abrazado por Copete, Llácer, Sandoval, Nacho González y Pla. «Cada vez que sale, aporta», se lo agradeció Juanma Barrero tras el partido. «Siempre tiene esa energía. Al final han marcado los dos tipos que han ido con todo al remate: Carlos y Beneit. Para marcar hay que ir con ese convencimiento, y Carlos lo tiene. Me alegro mucho por él porque lo ha pasado mal esta semana. Está trabajando increíblemente bien y estoy seguro de que nos va a dar muchas más alegrías este año».

«Yo trabajo mi día a día. Vengo a entrenar, hago lo que me pide el míster y estoy siempre a su disposición. Ese es mi trabajo», contesta Cinta cuando le preguntan si ya se le quedan cortos los diez minutos del final del partido. En esos diez minutos del pasado sábado, gol aparte, levantó al estadio con una presión tras pérdida y un centro al segundo palo que pudo acabar en el 2-1, entre otras muchas de las misiones que no se aprecian.

Él y Nando Copete fueron los grandes protagonistas del segundo punto del Mérida. Cinta por el gol y Nando, más que por la asistencia, porque, con una lesión que suele alargarse por las jornadas, volvió en tiempo récord. Se produjo un esguince de rodilla hace catorce días ante el Deportivo y el sábado ya estaba disputando los últimos 25 minutos de partido. Salvo semana rara, Juanma Barrero podrá contar otra vez con toda su plantilla para recibir el sábado (17.00 horas) al Pontevedra en el Romano.

Temas

Fútbol