Truyols: «La guinda sería entrar en playoff»

Joan Truyols recobra el protagonismo que le ha faltado durante toda la temporada. Sin apenas oportunidades, el central balear emerge como la alternativa fiable cuando llega el momento de la verdad. El tópico del que tiran los entrenadores de que todos los futbolistas son importantes cobra especial relevancia en el tramo decisivo cuando la segunda unidad tiene que dar un paso al frente para que el equipo no se resienta. De nuevo, el Badajoz tiene que recomponer su once en Logroño por las bajas de Gorka Pérez e Isi Gómez, sancionados por tener que cumplir ciclo de tarjetas, además de Aitor Pascual, que vio la roja directa en el banquillo. Como frente al DUX y antes con la Cultural y Racing de Ferrol, Truyols está listo para alistarse en otra batalla. «No sé si me tocará jugar, es una decisión que tiene que tomar el míster y yo tengo que estar preparado para lo que necesite», apunta.

A estas alturas las ausencias pueden marcar el devenir de un campeonato si no se dispone de un buen fondo de armario. Es el caso del Badajoz. Joan Guillem Truyols Mascaró (Manacor, 1989) llegó avalado por una trayectoria casi centenaria de partidos en Segunda en el Mallorca, Villarreal y Murcia y la experiencia internacional con la selección española sub-20 y en la Liga Europa con el AEK Larnaca. «La verdad es que esperaba jugar más, pero me costó adaptarme. Venía de una liga diferente y nunca había jugado en Segunda B. Tampoco tenía la mejor relación con Óscar (Cano), todo afectó». Debutó con el Badajoz en Riazor en la cuarta jornada. «Me gustaría jugar más minutos, pero no se ha dado el caso. Es complicado entrar porque si los resultados se dan es difícil hacer cambios», asume. Su primer partido como titular fue precisamente ante la SD Logroñés en el Nuevo Vivero y marcó su único gol hasta ahora como blanquinegro, aunque también acabó expulsado con roja directa antes del descanso. «Fue en una jugada de estrategia que Elías (Martí) preparó para mí. Me vino perfecto y fue muy bonito. Además marqué en la zona de animación y estaba encantado. Ojalá juegue el domingo y pueda intentar marcar de estrategia otra vez», señala.

Hace dos semanas ya tuvo que suplir a Pardo en el eje de la zaga ante el DUX como ya hiciera jornadas antes por las ausencias de Miguel Núñez en León y Gorka Pérez contra el Racing de Ferrol. «Son partidos difíciles de jugar, pero llevo muchos años en esto y no queda otra que en las oportunidades que me diga el míster intentar hacerlo lo mejor posible», sostiene.

Truyols reconoce que el encuentro ante la SD Logroñés es vital para las aspiraciones del Badajoz. «Tenemos que ganar para meternos arriba, pero no es fácil en esta categoría», subraya. El defensa manacorí admite que el vestuario blanquinegro piensa en el playoff y lo cree posible. «Siempre hemos creído, pero los resultados no acompañaban. Me gustaba cómo jugábamos, pero ahora tenemos la suerte de que los resultados se están dando». La fase de ascenso empieza a ser una realidad. «Por equipo tendríamos que estar ahí porque tenemos un equipazo con jugadores muy buenos. Pero los resultados, sanciones, lesiones, lo institucional... todo afecta». A pesar de lo que lleva sufrido, el Badajoz está en disposición de acabar la temporada lo mejor posible. «La guinda del pastel sería entrar en playoff», remarca. Y a partir de ahí seguir soñando. «La afición quiere y tiene ganas de ver al Badajoz en Segunda».

Para eso asumió el reto de fichar por el club blanquinegro. Fue el último en llegar el pasado agosto en la hora límite del mercado de fichajes y con el club en pleno estado de 'shock' por el ingreso en prisión de Joaquín Parra. Pero lejos de salir espantado dadas las circunstancias apostó por el Badajoz. Joan Truyols había hablado con Dani Aquino y Tete, con quienes había coincidido en el AEK Larnaca y tras recabar información de primera mano sobre el club y la ciudad no se lo pensó.

«Vine a subir a Segunda»

Después de cinco temporadas al otro lado del Mediterráneo quería volver al fútbol español y surgió la oportunidad de hacerlo en un equipo puntero con aspiraciones de ascenso. «Me iba a quedar en Chipre y mi representante me comentó que había salido esta posibilidad a última hora. Hablé con Aquino y me contó el proyecto que había». El central balear concede mucha importancia a la calidad de vida a la hora de elegir su nuevo destino y las aspiraciones del proyecto y tiró de sus contactos directos. Había compartido vestuario con el delantero murciano seis meses en el AEK Larnaca y cuatro años con el pacense, además de otro anterior en el Murcia. «Me muevo mucho por cómo se vive en los sitios porque para mí es importante que la familia se encuentre bien. Pregunté a Tete por la ciudad y qué tal se vivía y a Aquino por lo deportivo. Me contó todo lo que había pasado y al final no me lo pensé más», recuerda. Con el Nuevo Vivero aún conmocionado por la detención de Joaquín Parra y un futuro incierto acechando sobre la entidad aceptó con valentía. «La gente hablaba que el presidente estaba en la cárcel y de los problemas con los pagos. Pero yo quería venir a España y ayudar a subir al Badajoz a Segunda», cuenta.

Joan Truyols resalta las dificultades pasadas durante toda una temporada marcada por los sobresaltos. «Hubo un momento que no veíamos una salida. No sabíamos nada de dentro. Algo fallaba entre los que tenían que entrar y los dueños porque no era normal. Parecía una película. Era un caos». El central expone que ahora el equipo tiene algo más de estabilidad. «Ahora estamos más tranquilos y esperemos que se solucione del todo». Y valora el gran nivel dado por el equipo en estas circunstancias. «La temporada está siendo buena a pesar de todo. Porque todo afecta».