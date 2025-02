Triunfo olímpico del Mérida

Juanma Barrero, técnico del Mérida: «El plan de partido ha salido muy bien»

El árbitro añadió cinco minutos y se fue hasta casi el 100' de partido. Tras reclamárselo el banquillo, el almeriense Sánchez Villalobos expulsó al delegado Fernando Torres Guerrero. Y éste se fue al línea, el mismo de hace siete días en el Alfonso Murube: «Eres la maricona de la semana pasada en Ceuta, eres un sinvergüenza», dice el acta que le dijo Fernando Torres en repetidas ocasiones al línea de tribuna. «La semana pasada en Ceuta no existió ese minuto más. Que piten así todos los días, no hay problemas. En Ceuta fueron cinco minutos y a los cinco se acabó, cuando también se tiraban jugadores suyos constantemente. Y hoy aquí, cada minuto, añadía uno más, y uno más, y uno más…», explicaba Juanma Barrero tras el partido. Sobre el choque, el técnico emeritense acabó sumamente satisfecho por cómo salió el plan de partido. «Hemos hecho una buena primera parte, con el guión que queríamos: apretar arriba para que no estuvieran cerca del área, incomodándoles la salida de balón, consiguiendo robar, interpretando bien lo que hacer tras el robo. Hemos conseguido un penalti, un gol y aproximaciones La segunda ha empezado también con ese guión, pero la gasolina ha durado quince minutos. Con sus cambios han vuelto loco el partido y, aún estando bien situados, hemos sufrido con sus centros laterales. Pero los hemos defendido bien».