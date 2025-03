La tranquilidad no va con el Mérida

¿Qué sentirá uno al sentarse en su butaca de siempre y hacerlo sin miedo al descenso y con el único fin de disfrutar? Por ... primera vez esta temporada la respuesta está en el Romano este domingo. Habrá pasillo al sobresaliente equipo juvenil (que ascendió este sábado a División de Honor), será la fiesta de la cantera en el descanso, habrá miles de niños en el fondo y llega el equipo de Juanma Barrero con sonrisa bobalicona. Es el día más adecuado de los últimos años para disfrutar al Mérida desde la tranquilidad.

Pues no. Olvídese del anterior párrafo. Porque, como diría uno, en fútbol rara vez se disfruta. Y al Mérida le pone otra cosa: si le da por ganar a la Cultural Leonesa, se pondría a cinco puntos del playoff a falta de quince por disputarse. Y otra vez a comerse las uñas. Aunque bendito vicio ese. «Es momento de no pensar mucho a largo plazo sino en el día a día. Pondremos a los que consideremos que son los mejores para ganar el partido. Porque hablamos de divertirnos y como más nos divertimos es ganando», suelta el técnico del Mérida.

Además, salvo con De la Víbora, podrá contar con todos sus efectivos. Así que competencia durante la semana y segunda unidad a elegir para cambiar el partido cuando lo requiera el equipo. No hay relajación que valga: «Es verdad que el ánimo está por las nubes, pero sin traspasar los límites y dentro de un equilibrio. Mi intención es que volvamos a mostrar un buen juego, pero para eso la base estará en defender bien, tener orden, ser intenso… Y solo mostrando una versión defensiva buena podremos mostrar una versión ofensiva mejor».

Salvo sorpresa de Juanma, el 'once' de Pasarón apunta a repetir. «El otro día fue un partido y este será otro diferente. No busquemos similitudes porque no las tiene. Pero la gente en el vestuario está ilusionada y en este tipo de partidos, como el de la semana pasada, se divierte jugando y nos gustaría contagiar a la grada con esa ilusión». Lo sabe la Cultural, que visitará el Romano por primera vez en su historia: «Me gusta muchísimo el Mérida porque tiene muy claro lo que tiene que hacer: cuando repiten muchas situaciones durante un partido es porque las tiene muy trabajadas», opina el técnico leonés, Edu Docampo.

La Cultural no podrá contar con los lesionados Kevin Presa y Kawaya, Solís es duda y Joel es alta. «Me gustaría que tuviésemos el balón, porque así no lo tendrán ellos. Pero tampoco les hace falta porque son un equipo vertical, que juegan por dentro, que te meten el balón a la espalda y que no son de dar 200 toques. Será un partido como el que vimos aquí y espero que estemos igual de bien». Por entonces, la Cultural se ponía a uno del playoff y ahora llega cuatro por debajo del Mérida tras convertirse en uno de los peores equipos de la segunda vuelta. Sólo ha ganado un partido desde entonces, al Depor en el Reino de León, y ninguno a domicilio.