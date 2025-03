La 'torre' del Badajoz atisba la salvación

El Badajoz se dio su mayor alegría justo cuando más lo necesitaba. La victoria ante el Fuenlabrada fue toda una liberación para un vestuario angustiado ... por la ansiedad y la presión de obtener un buen resultado que no llegaba. Lo hizo de la mejor manera posible, con una goleada frente a un rival directo y refrendando sus buenas sensaciones en puntos vitales. «La necesitábamos. El equipo venía trabajando desde hace varias semanas muy bien, pero no lográbamos ese resultado que estábamos buscando. Creo que fue en el partido y el momento justo para sacar una victoria», apunta Mariano Gómez.

El central argentino, de 24 años y 1,97 de estatura, llega al tramo decisivo de la temporada en un excelente momento y se ha erigido en una auténtica torre fortificada de la retaguardia blanquinegra. «Me encuentro muy bien, más allá de los resultados para mí está siendo una temporada regular. Estos últimos meses voy a mucho más, el nivel lo estoy levantando. Espero terminar el año de la mejor manera y con buenas noticias para el equipo de lograr el objetivo». En las continuas rotaciones y variantes de David Tenorio entran y salen Borja García, Juanmi García o Josete, pero Mariano Gómez se mantiene fijo e inalterable a los constantes giros de guion en el once. «Eso es decisión del cuerpo técnico de turno, en estos momentos está David (Tenorio) y es de agradecer a él y también a Salmerón y Jové cuando estaban. Trabajo todas las semanas para poder ser titular y el equipo tenga mi aportación en la cancha».

Esperanza y fe

Nacido en Esperanza y con pasado en la Unión de Santa Fe, Mariano Gómez se agarra a esa mística de sus orígenes para creer fielmente en la salvación. «Creemos desde el primer minuto en nosotros, en el cuerpo técnico y las herramientas de trabajo que nos dan. Lo único que pedimos es que la gente crea en nosotros, que esté con nosotros, que sabemos que lo está y nos siga apoyando como hasta ahora porque esto lo vamos a sacar todos juntos», expone Mariano Gómez. La afición siempre ha respondido. Lo hizo en Talavera y en los dos últimos compromisos en el Nuevo Vivero. En apenas hora y media se completó el segundo autobús y el club ha puesto a disposición de sus seguidores un tercero rumbo a Linares. «Entendemos que la gente esté dolida y molesta porque no se dan los resultados, pero también agradecemos todo lo que ellos hacen porque todos los domingos tanto en casa como visitantes están ahí y no dudan en hacer viajes largos».

Los blanquinegros pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas que le habían metido el pozo. El trascendental triunfo ante el Fuenlabrada no le dio para salir del descenso, pero ya asoma la cabeza y vislumbra una permanencia que la plantilla del Badajoz está cada vez más convencida de conseguir. La última victoria fue muy celebrada en el vestuario. Pero lo justo para soltar la adrenalina del momento y comenzar una nueva semana poniendo todos los sentidos en Linarejos. «El tiempo de celebración fue después del partido y ya desde el lunes estamos pensando en el Linares, que es otra final que tenemos porque todavía no logramos nada ni tampoco salir de abajo». Para Mariano Gómez ese encuentro marca la línea y el camino a seguir. «Ahora nos quedan cinco partidos para seguir jugando de la misma manera que lo hicimos el domingo y tratar de lograr la salvación».

La semana comenzó con unas caras bien diferentes a las sesiones anteriores, aunque el 'kaiser' blanquinegro precisa que el trabajo no difiere del que se viene haciendo. «Se afronta de manera distinta. Pero desde que venimos trabajando de nuevas se va haciendo muy amena toda la semana, es todo muy dinámico. Se afronta mucho mejor por haber conseguido la victoria, pero el equipo estaba trabajando muy bien».

El Badajoz encara la recta final con tres visitas a equipos que se juegan el playoff de ascenso como Linares, Racing de Ferrol y Córdoba y espera a dos rivales directos en el Nuevo Vivero: Cultural y Pontevedra. Desde sus casi dos metros de altura, la 'torre' del Badajoz atisba una permanencia que pasa por blindar el Nuevo Vivero y sumar en algún desplazamiento. «Hay que tratar de rascar lo que sea fuera de casa y en casa que el Nuevo Vivero sea un fuerte, que no se lleven nada y todo lo que pase por acá sea nuestro», expone el central de Esperanza.

Primer gol de estrategia

Mariano Gómez además se destapó como goleador blanquinegro, aunque el árbitro se lo concedió a Barbosa en propia puerta y así lo reflejó en el acta. El defensa argentino quita importancia a lo que considera una anécdota. «El equipo viene trabajando muy bien, que hayamos ganado es un trabajo del equipo por más que uno u otro haga los goles. Es un trabajo grupal. En el gol la toco y se desvía en un rival, pero lo importante es que ganamos y pudimos sacar los tres puntos». Al margen de su autoría, el tanto dejaba otra buena noticia para el Badajoz y es que por fin saca rentabilidad a la estrategia, el gran hándicap de los pacenses este curso. «Lo trabajamos toda la temporada, pero no pudimos lograr meter de falta o de córner. Ahora lo logramos y esperemos que se haya abierto la lata y poder seguir marcando».

Cedido en enero de 2019 por la Unión de Santa Fe al Ibiza y después fichado por el Atlético que de nuevo fue objeto de cesión al Racing de Ferrol y Algeciras, Mariano Gómez se siente tranquilo sobre su futuro, aunque desconoce el que le aguarda su club de origen para él la próxima temporada. «Estoy cedido por el Atlético de Madrid y cuando termine mi contrato aquí tengo que volver a Madrid. Al no ser solamente decisión mía, me tendré que sentar a hablar con ellos, ver la idea que tienen, las opciones que hay y analizarlas». No se ha planteado la opción de hacer la pretemporada a las órdenes de Simeone y aunque le seduce la idea su único pensamiento está ahora mismo en el Badajoz. «Ojalá pueda tener esa oportunidad, sería algo muy lindo, pero de momento la cabeza está acá, acabar bien la temporada, cumplir los objetivos y dentro de un par de meses se verá».