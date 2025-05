Tonterías, las justas

Hace dos jornadas fue una espuela inconsciente hacia atrás dentro del área. Hace cuatro, un balón defendido con poca contundencia por el último defensor tras ... un córner a favor. Mucho más para atrás, ante el Sanse, una muy mala entrada al partido en concentración e ímpetu. Este domingo, enfrente, aguarda Diego García, el segundo máximo goleador del grupo que ha marcado los últimos cinco goles del Fuenlabrada. Y no quiere Juanma Barrero más tonterías. No quiere el entrenador del Mérida empezar por detrás en el marcador y remar a contracorriente todo el partido, como está siendo costumbre en el Romano en este 2023.

Su única victoria del año en casa fue ante el Linense: portería a cero y creciendo en confianza con el pasar de los minutos. Y de eso hace ya casi dos meses. Y a ese plan espera agarrarse el Mérida en un partido crucial, porque le visita el equipo que abre el descenso y al que podría dejar a siete puntos más el goal-average. A ese plan, pero con más confianza y autoestima, después de los tres últimos partidos que se ha marcado. Los tres los empató, pero en los tres mereció más. Le faltó, precisamente, lo que tiene Diego García, el pichichi del Fuenlabrada: puntería.

«Ya nos pasó en la primera vuelta», recuerda Juanma Barrero. «Y cuando acertamos por primera vez, y empezamos a tener partidos que tirábamos una vez y hacíamos gol. Cuando por fin acertemos, la portería se hará más grande y vendrán los goles». Para ello, cuenta con todo su arsenal ofensivo… salvo Akito. Aunque la otra ausencia obligada de la mañana, la de Nacho González, ha tenido más gol que el japonés esta temporada.

Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Erik Ruiz, Diego Parras o Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Larrubia, Sandoval; Dani Lorenzo y Carlos Cinta. - - - Fuenlabrada Craninx; Sotillos, Cubero, Ramón Bueno, Diego Aguirre; Cristóbal Márquez, Enzo Zidane, Santi Jara, Álvaro Barbosa; Fer Ruiz y Diego García. Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto (12.00).

Las dudas del cuerpo técnico emeritense son dos. En el lateral izquierdo: si apostar por los últimos tres grandes partidos de Diego Parras o por el lateral puro y titular de toda la temporada, Álvaro Ramón. Y la última posición de ataque: son fijos Acosta, Meléndez, Larrubia, Nando Copete y Carlos Cinta y optarán a la última plaza (bien en el extremo izquierdo, bien como segunda punta) Sandoval, Dani Lorenzo, Chuma y Lolo Pla.

Si tendrá dudas (benditas) Juanma Barrero para conformar su ataque, más problemas tendrá Alfredo Sánchez, el técnico madrileño, para armar su defensa, tras las sanciones de Mikel Iribas, Aleíx Coch y Álvaro García. Dos fueron expulsados en el 0-4 del Alcorcón el domingo pasado y el otro vio la quinta amarilla. Además, tampoco podrá contar con el extremo Ibán Salvador, con su selección en Guinea Ecuatorial, ni con los lesionados Álvaro Bravo y Manu Lama. «Tendremos que poner a jugadores fuera de lugar», se lamentó Alfredo Sánchez en la previa.

El Fuenlabrada, construido para regresar a Segunda A, malvive hace muchísimas jornadas por los puestos peligrosos, aunque atraviesa su mejor momento de la temporada: tres victorias en los últimos cinco partidos. La última en Linarejos. Triunfo que no quita que sea el peor equipo a domicilio del grupo. «Ha mejorado en actitud: hacen más rápidos las transiciones ofensivas y defensivas. No creo que el 0-4 del otro día le influya ni para bien ni para mal», opina Juanma Barrero. También el Mérida necesita mejorar sus números en casa para acercarse a la salvación y no vivir tan apurado los últimos dos meses de competición.