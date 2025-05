Los técnicos de Mérida y Badajoz analizan el derbi de este domingo

El derbi de este domingo entre el Mérida y el Badajoz en el estadio Romano (12.00 horas) será el partido más largo de la ... carrera de Juanma Barrero: la pandemia suspendió en marzo de 2020 el que iba a ser su primer derbi en el banquillo y se lo ofrece ahora dos años y medio después. En mejores condiciones, por cierto, porque aquel iba a ser con el Mérida en descenso, aún lejos de la salvación y ante un conjunto pacense muy potente, y este será con el conjunto emeritense por encima en la tabla clasificatoria.

En el caso de José María Salmerón, técnico de los blanquinegros, incluso con un duelo de estas características en ciernes es difícil sacarlo del mensaje que vertebra su discurso de progresar, ser contundentes en ambas áreas, ser intensos... Aunque las emociones son difíciles de ocultar: «me encantan estos partidos» y es innegable el aliciente a nivel de motivación y especialmente en lo concerniente a la afición, «espero que sea una fiesta y un espectáculo».

Juanma Barrero, técnico del Mérida «Me imagino a dos equipos que van a correr lo indecible»

–Tras muchos derbis en la grada, ¿será este diferente viviéndolo desde dentro?

–Seguro.

–¿Y a mejor o a peor?

–No lo sé. Cuando termine os lo digo. Se vive mejor jugando porque depende de lo que hagas tú. Pero cuando ya estás en el banquillo, depende de los jugadores. Imagino muchos nervios, mucha tensión… pero hay que estar lo más tranquilo posible para tomar las mejores decisiones.

–Usted, su segundo, Carlos Cinta, Lolo Pla… ¿Le han inculcado al resto lo que significa un Mérida-Badajoz?

–Eso queda muy bonito, pero ¿qué inculcas? Ellos van por la calle y reciben mensajes de la afición. A veces los pillo hablando y se dicen que el otro día le pararon tres y le dijeron. Ellos lo notan y lo sienten lo que significa este partido. Y los que no sean de aquí, que por ejemplo sean del Betis o del Sevilla, pues que se hagan a la idea de que es lo mismo. Cada uno se va dando cuenta por sí solo por cómo lo vive la ciudad esta semana.

–¿Hubiera llegado el Badajoz diferente sin ese gol de Ferrón en el minuto 94?

–No creo. En estado de ánimo podría ser. Pero el Badajoz ya ha encontrado una buena forma de competir desde hace varias jornadas. Tendrá que mejorar más cosas, como dice su entrenador, pero ya lo veo como un bloque defensivamente sólido, que junta mucha gente por dentro en la medular, con capacidad de robar y transitar… y a partir de ahí está creciendo y añadiendo más cosas a su repertorio. Ese gol de Ferrón te da alegría y euforia, pero la idea de juego ya la han pillado bien. Desde hace tres o cuatro jornadas se ve un Badajoz muy reconocible.

–¿Y qué partido se imagina?

–Al final va a ser un poco de todo. Por momentos tendremos nosotros la pelota, por momentos la tendrán ellos. Y luego dependerá de cómo vaya el marcador. Los nervios de los jugadores no los vamos a poder controlar. Al final habrá que tener personalidad para tener el balón, carácter para no perderlo, intensidad para recuperarlo rápido, orden, sacrificio… Me imagino a dos equipos que van a correr lo indecible, más de lo que ya han corrido otros días. Y eso que son dos equipos que juegan con una intensidad por encima de lo habitual, pero el domingo se va a multiplicar.

–Se desplazarán muchos aficionados del Badajoz. ¿Se espera un ambiente como ante el Real Madrid Castilla?

–Yo creo que habrá más gente. Esperamos un ambiente de fiesta, pero que no haya que lamentar ningún incidente. Sabemos que hay mucha rivalidad y espero que desde dentro sepamos mantener las formas y la competitividad sin traspasar los límites para dar ejemplo a los de fuera.

José María Salmerón, entrenador del Badajoz «Me encantan estos partidos con los campos llenos»

–Es un partido de esos en los que hay en juego más que tres puntos.

–Sí. Para nosotros como profesionales siempre son tres puntos, pero entiendo que hacia afuera tiene el aliciente de que es un partido de rivalidad. Sobre todo, debe primar el respeto entre clubes y aficiones.

–Se habla mucho en la víspera de la importancia de estos encuentros y debe ser complicado abstraerse de todo eso.

–Sí, está muy presente en en la prensa, la afición y en redes sociales, todos nos damos cuenta, pero hemos estado en varias partes y hemos jugado partidos de esta rivalidad, sabemos de la importancia y estamos concienciados de hacer buen partido y ganarlo para dar una alegría a nuestra gente.

–Ha comentado en otras ocasiones que le motivan estas citas con tanto ambiente de fútbol.

–Me encantan estos partidos donde el estadio está lleno, sea con gente de los tuyos o no, me siento bien y cómodo en esas circunstancias, no me gusta cuando no es buen campo o hay frialdad porque no hay público. Nos debemos a nuestra afición y espero que esto sea una fiesta y un espectáculo dentro y fuera del césped. Yo estoy encantado con compromisos de estas connotaciones.

–Hay varios autobuses confirmados para desplazarse hasta Mérida, además de la gente que vaya en coches particulares, lo cual asegura una nutrida presencia blanquinegra en las gradas.

–Estábamos convencidos de que nos acompañarían. Además de los autobuses mucha gente irá en sus coches, el estar tan cerca permite esto, además del horario, que es bueno, porque siendo a las 12.00 la gente puede verlo y luego irse a comer. Esperamos conseguir esa victoria tan importante y estamos muy concentrados para ello.

–Más allá de los condicionantes extradeportivos, la victoria permitiría al Badajoz coger oxígeno y dar caza en la tabla al Mérida, que ahora cuenta con 21 puntos.

–Nosotros estamos centrados en eso, en alejarnos mucho más de los puestos de descenso. Nos quedan dos encuentros, este y el del Linares, y querríamos terminar e irnos de vacaciones sumando los máximos puntos, que siga la progresión y la continuidad.

–A los emeritenses les costó entrar en la competición, pero tras ese principio dubitativo, han demostrado ser un equipo muy difícil de batir poniendo en apuros a rivales fuertes.

–Es un equipo con mucha regularidad, les costó al principio, como ha pasado a muchos otros, pero es capaz de ganar en Fuenlabrada. Es muy equilibrado, con buenos jugadores en el centro del campo, defienden bien y son capaces de transitar; es aguerrido y compacto, y eso le da para que hasta ahora esté haciendo buena campaña. Tenemos que minimizar sus puntos fuertes.