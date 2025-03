Talento y versatilidad de La Masía para el Badajoz

J. P. BADAJOZ Martes, 2 de agosto 2022, 15:03 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

El nuevo Badajoz lleva un poco del sello de La Masía. Lo ponen Jesús Alfaro y Theo Chendri, ambos con pasado en el filial del Barcelona en una apuesta ofensiva del club blanquinegro que ofrece varias alternativas al equipo.

Jesús Alfaro (La Palma del Condado, 1991) es un extremo de los que gustan en el Nuevo Vivero. Rápido, desequilibrante y con gol. Lo pudo comprobar y sufrir la afición pacense en la vista de la UD Logroñés donde el onubense sorprendió con el golazo de la jornada. «He disfrutado de este campo como rival», destaca. El extremo de La Palma del Condado recuerda aquel partido como muy complicado y de gran exigencia. «Sufrimos a nivel de juego. Nos pusimos por delante dos veces, pero fuimos inferiores al Badajoz». Y pide a la afición que apoye con el mismo entusiasmo que ese día. «Necesitamos que el público apriete y anime». Alfaro considera que el Nuevo Vivero se va a enganchar al equipo esta temporada porque en el vestuario «hay hambre, ilusión, fuerza, gente joven, con experiencia, un equipo muy involucrado y con ganas de que empiece la competición». Jesús Alfaro gozaba de un gran cartel como uno de los mejores extremos de la pasada temporada en Primera RFEF y ofertas no le faltaban. Sobre su llegada al Badajoz no dudó en cuanto le llegó la propuesta. «He tenido compañeros y amigos que me han hablado maravillas de este club». Y en ese sentido, en estas primeras semanas de blanquinegro no le ha defraudado. «Me imaginaba un club profesional y ha cumplido con creces esas expectativas». Y subraya que ha acertado con la elección. «Estoy muy contento de estar aquí».

Se define como un extremo que puede romper por cualquier banda, pero su polivalencia le hace ofrecer alternativas en ataque al técnico blanquinegro. «En función de las necesidades del equipo me puedo adaptar a cualquiera de las posiciones de arriba. Vengo a aportar mi hambre, mi experiencia y mis ganas». El jugador onubense no se marca objetivos, pero apunta a repetir en la fase de ascenso. «Tengo la espinita del ascenso desde el Barça B, llevo muchos años jugando el playoff». En cuanto al librillo de Isaac Jové «Ha insistido que seamos un equipo intenso, rocoso y vertical».

Theo Chendri también pasó por el filial azulgrana donde debutó con 18 años y ahora espera aprovechar la oportunidad que le brinda el Badajoz. «Estaba en un momento importante de mi carrera y al acabar en Segunda RFEF con el Formentera quería dar un salto a Primera RFEF. Es muy importante para mí y así se dio». El jugador francés considera al Badajoz un club grande. «No es una plaza cualquiera». Llega al vestuario del Nuevo Vivero sin conocer a nadie, pero sabe que el Badajoz «lleva varios años intentando ascender a Segunda y que ha tenido problemas años atrás».

Theo Chendri (Merville, Francia, 1997) es mediocentro, pero también se pone al servicio de lo que requiera el técnico. «Depende del sistema del entrenador. Hoy en día diría que puedo jugar de ‘8’, de interior, pivote, mediapunta, volante o en banda». Si Alfaro aporta experiencia y clase, Chendri también añade talento, juventud y creatividad al centro del campo. «Llevo varios años en categorías inferiores y me han dado la oportunidad de ir a una categoría que creo me merezco», sostiene. En ese punto, espera responder a las exigencias de la afición y «dar mi mejor versión». En ese sentido, añade que el respaldo de la masa social es vital para que el equipo vaya creciendo. «La afición vive el fútbol y con gente apoyando se hace más fácil para el jugador». Chendri ve a la plantilla «con mucha humildad y ambición». El mediocentro francés de 25 años es consciente que con una plantilla prácticamente nueva tendrán que pasar un periodo de adaptación. «Ir haciéndome al equipo y trabajar cada día». Sobre lo que le pide Isaac Jové indica que quiere que «mueva rápido la pelota, que sea intenso y me haga fuerte en el centro». En relación a los objetivos del club, precisa que desde las oficinas no se ha puesto ninguna meta al vestuario. «He escuchado mucho la idea de estabilizar el club. Pelear por el playoff sería lo mejor que nos podía pasar».

Amistoso en Lisboa

El Badajoz tendrá este miércoles su primer test serio de la pretemporada en Lisboa. El equipo de Isaac Jové se medirá al Os Belenenses en el estadio Restelo a las 20.00 hora española. Los blanquinegros ya se probaron en Jerez de la Frontera ante el Al-Arabi catarí, pero apenas llevaban dos entrenamientos y los jugadores no completaron en minutos ni una mitad con la participación de muchos canteranos.

