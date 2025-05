Sumar se ha convertido en sinónimo de empate para el Badajoz

«Hemos perdido muy poco y hemos empatado mucho». A ese análisis del técnico del Badajoz, José María Salmerón, sobre la trayectoria de su equipo ... en las últimas semanas, le faltaba otra lectura, y es que ganar se ha convertido en un ‘rara avis’. Hasta tal punto es así que las igualadas han sido el único vivero fértil para los intereses blanquinegros, ya que los cinco puntos (con 21 en juego) que han sumado en los últimos siete partidos han sido a través de unas tablas que, por norma general, han sabido a poco por lo acontecido en el césped y han saciado escasamente por la situación clasificatoria.

«En líneas generales se hicieron muchas más cosas, pero no nos sirve lamentarnos ni excusarnos», comentaba el técnico almeriense en referencia al duelo ante el Linense de la pasada jornada. Un discurso sobre los merecimientos de sus pupilos muy parecido al que ha sostenido en compromisos anteriores y que se ha convertido casi en un ‘déjà vu’. Los pacenses generan y dominan, pero no materializan.

La realidad es que la cadencia en sus registros no ha ido acompasada con el ritmo imprimido por sus rivales, que han puesto una marcha más, lo cual ha provocado que se hallen inmersos en puestos de descenso.

Algo que, con once encuentros aún en litigio, al preparador andaluz no le inquieta en exceso, especialmente a tenor de lo que refleja la tabla con márgenes muy angostos. «Ganas un partido y te pones noveno, todos están en uno, dos o tres puntos o incluso empatados con nosotros». Si bien insiste en que han estado muy cerca en varios choques de llevarse un premio mayor, explica que «aunque habríamos preferido no estar ahí», es hasta cierto punto anecdótico que sean cuartos por la cola, al estar con los mismos puntos que el San Fernando y el Algeciras, que les anteceden. «No sirve de nada lamentarse, hay que pelear cada partido sabiendo que al final ocho o nueve equipos estaremos luchando y estoy convencido de que vamos a conseguir nuestro objetivo siendo fuertes y sólidos».

Lo que sí desvela algo más a Salmerón son algunos factores que no están acompañando y que cuentan con una incidencia muy directa en la trayectoria de su equipo. «Nos preocupa más ganar, estar acertados de cara a portería contraria. Nos falta buena definición, suerte, muchas cosas que no nos permiten vencer los partidos».

Y es que si se tomara como referencia esa racha que dura casi dos meses sin celebrar una victoria, el Badajoz ocuparía una hipotética penúltima posición con cinco puntos, los mismos que el Talavera y uno menos que un sorprendente Córdoba que está protagonizando una paupérrima segunda vuelta, costándole quedarse momentáneamente fuera del playoff de ascenso a Segunda. El único que empeora las estadísticas de la escuadra pacense es la Cultural Leonesa, que solo ha logrado abrochar tres puntos en ese periodo, pero el colchón obtenido previamente le permite ubicarse, al menos por ahora, en una zona relativamente tranquila con 35 puntos.

El tablero blanquinegro se ha acostumbrado a reflejar tablas esta temporada, sobre todo en el tramo más reciente, una circunstancia que le ha erigido en el líder de esa categoría en el grupo 1 de Primera RFEF, ya que es el que más empates ha registrado en todo el curso (10), los mismos que el Castilla.