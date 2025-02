Sorpasso en la portería del Romano

Aproximadamente cuando David Larrubia hacía el 1-4 en Pontevedra el sábado pasado, Juan Palomares superaba en minutos jugados a Javi Montoya en la portería ... del Mérida. El 'suplente' sub-23 que venía a competirle al capitán 'titular' completaba el inesperado sorpasso en la jornada 32. «Sinceramente, no me esperaba esto que ha pasado. Llegué en verano con la idea de competir para poder jugar los máximos minutos posibles y la ilusión de hacerme con la portería… pero no, no me esperaba esto», confiesa Juan Palomares Pulpillo (Rus, Jaén, 2000), formado en las canteras de Linares, Córdoba y Almería y fogueado posteriormente en Gerena, Torredonjimeno y Atlético Sanluqueño.

Javi Montoya, que cumple con esta su tercera temporada en el Romano, comenzó de titular en Linarejos y ahí se quedó hasta que se lesionó en la undécima jornada en Matapiñonera. Allí debutó Palomares en los últimos 20 minutos, jugó los 120 minutos de la Copa en Utebo y los cinco partidos siguientes en Liga. Montoya, que forzó para haber regresado en la visita a Fuenlabrada, no recuperó la titularidad hasta el último partido del año en Córdoba, aprovechando una lesión del propio Palomares. Pero tras seis partidos seguidos, Juanma Barrero decidió cambiar de portero en Riazor y hasta la fecha.

Son 17 partidos de titular de uno y 17 partidos de titular de otro. Sumando Liga y Copa, 21 goles ha recibido Javi Montoya y 15 el jienense. 17 puntos ha sumado para su equipo el riojano y 28 Palomares. «Con Javi me llevo bien. No es mi rival, es mi compañero. Una competencia como la nuestra te hace mejor, y más si es apretada como es. Esto me está haciendo crecer. Tenemos que competir los dos en el día a día y ponerles las cosas difíciles al míster, que es el que elige», continúa Juanpa. «Yo me tomo muy en serio el día a día, tanto física como psicológicamente, igual que si fueran partidos. Al final es el trabajo el que te da los minutos y el rendimiento en el verde».

A diferencia de lo que pueda parecer, Palomares se encuentra cómodo lejos de los tres palos. «Que se me entienda bien: creo que el Romano necesita un portero proactivo y no reactivo. Bajo palos, casi todos los porteros somos buenos y ágiles. Pero en un campo grande como este, que necesita que juegues fuera de la portería, hay que salir y ser valiente… y ahí es donde más cómodo me encuentro. Bajo palos es mi trabajo y yo estoy cómodo en esos centros, en jugar fuera del área, en que el balón vuele y yo me atreva a salir. Me considero un portero valiente. Pero esa madurez en las salidas no te la da el entrenamiento sino la competición. Me acuerdo en Riazor, una que salí que centró de banana Lucas Pérez, y lo hice mal… pero llevaba sin competir dos meses. Ahí es donde más tengo que crecer, porque uno no nace siendo portero, pero por mi forma de ser y de jugar, me siento cómodo ahí».

De todo lo que lleva jugado, tuerce el gesto cuando se acuerda del penalti que cometió ante el Rayo Majadahonda: «Es lo que tengo aún en la cabeza como lo más señalable». Y sonríe cuando rememora lo de A Malata: «Era mi primera titularidad en un campo difícil y no sabía cómo iba a responder, y para mí estuve muy bien. Me encontré genial ante el Racing de Ferrol en su casa, creciendo minuto a minuto».

Ahora que, como cada final de temporada comienza a aparecer la palabra futuro en la mente de todos los futbolistas, Palomares no tiene dudas: «No sé qué va a pasar, pero estoy muy cómodo aquí. He crecido mucho y quiero seguir creciendo. Soy joven y no se me va a ir la cabeza porque haya jugado este año 20 partidos en Primera Federación. La idiosincrasia del club me sienta bien porque no nos exigen salir desde atrás sino competir, y yo ahí me siento cómodo. El Mérida me ha dado mucho y es un buen sitio para seguir creciendo». Este domingo, ante la Cultural Leonesa (12.00 horas), completará su décimo octava titularidad, salvo sorpresa. «Estoy muy cómodo con el equipo y me siento muy fuerte«.