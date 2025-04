El Mérida solo tiene tiempo para espabilar

Sin apenas tiempo para deprimirse, corregir y recuperar efectivos, el Mérida se planta este mediodía en Fuenlabrada con esa pizquita de presión que no ha ... sentido en las últimas jornadas. Viene de perder tras un mal partido en casa hace tres días y va encaminado hacia el derbi por antonomasia de la región, con un viaje entre medias a un campo que el año pasado estaba en Segunda A. La 'semanita' llega en el peor escenario posible: con bajas importantes, la moral algo tocada y algunos futbolistas relevantes cansados.

«El sábado tuvimos mucha gente por debajo de su nivel», le sigue dando vueltas Juanma Barrero a la última derrota. «Hay futbolistas que llevan mucho tiempo jugando de seguido y no pueden descansar, habría también un poco de exceso de confianza, de un día malo que cualquier jugador puede tener… Hay que borrar todo porque no hay tiempo para azotarse. No podemos corregir entrenando, solo en la pizarra. Y lo que nos vamos a encontrar en Fuenlabrada es un partido totalmente diferente al del Rayo Majadahonda».

FUENLABRADA - MÉRIDA Mérida AD: Juan Palomares; Felipe Alfonso, Erik, Nacho González, Álvaro Ramón; Bonaque, Acosta, Viñuela, Sandoval; Lolo Pla y Carlos Cinta.

Fuenlabrada: Dani Hernández; Sotillos, Bolaño, Aleix, Cubero; Cristobal, Álvaro Barbosa, Enzo, Javier Robles; Fer Ruiz y Álex Alegría.

Árbitro: Albert Catalá Ferrán (del colegio catalán).

Estadio y hora: Fernando Torres (12.00). Por motivos de obra en el estadio, el conjunto local no puede vender entradas a aficionados visitantes.

Porque si hace tres días el Rayo se mostró como un equipo propositivo, combinativo y tercero por la cola, hoy el Fuenlabrada será un rival con los mismos puntos en la clasificación que apuesta más por el juego directo y aéreo. «Utiliza, y lo hace muy bien, el juego directo, con mucha gente alta y de gran potencial físico. Juega directo, abre a banda para centrar y aprovecharse de rematadores como Álex Alegría o sus centrales. Aprovechan muy bien también las segundas jugadas. Lo que hacen, lo hacen muy bien», diagnostica el técnico emeritense, que tendrá que seguir de nuevo el partido desde la grada, como su homónimo Mere Hermoso, expulsado en el empate del pasado sábado en Alcorcón.

Sí recupera Juanma al sancionado Nacho González y al lesionado Artiles. Nando Copete sigue a expensas del resultado de las pruebas para saber si su lesión de rodilla es importante o muy importante y Javi Montoya evoluciona, pero lentamente. «Tenemos que estar parándolo porque quiere hacer demasiado, y hasta que no le duele no se da cuenta de que no puede. Hasta que no se le quite el dolor que permita hacer cosas de porteros… porque el portero es el único jugador de campo que no se puede ahorrar nada porque todas sus acciones son trascendentales. Si no puede estirar el brazo…».

O sea que una jornada más plena confianza en Juan Palomares. «Yo he tenido muchas tardes peores que esas», recuerda Juanma Barrero. «Somos porteros: hay que saber convivir con el error, asumirlo y mejorar. Él sabe que no estuvo bien y ya está. Hasta el sábado no había dado síntomas de eso, así que tiene que volver al nivel de antes. Total confianza en él y así se lo transmitimos».

O sea que no le salen muchas rotaciones al cuerpo técnico emeritense, aunque sabe que tendrá que hacerlas. «Somos los que somos. Intentaremos hacer el once más competitivo posible mirando también a los futbolistas que están tocados o con excesivo cansancio, porque hay jugadores que les cuesta recuperar menos que a otros. Intentaremos hacer un equipo que no sea solo competitivo al inicio y se caiga al final, sino un once con gente de refresco que nos pueda dar continuidad en el trabajo en la segunda parte». Ahí va incluido Meléndez, que está a una amarilla de perderse el derbi ante el Badajoz. «No sé si jugará o no. Si juega, actuará normal, como el sábado. Y si no está, hay más mediocentros». Porque no hay tiempo para pensar en lo próximo, sólo para recuperarse para el ahora.