Joaquín Parra cede y acepta la venta del Badajoz

Las palabras más esperadas por la familia blanquinegra las pronunciaba Dupi a las 13.20 horas. «Hoy Joaquín Parra en cumplimiento de su palabra ha aceptado la oferta de compra de su paquete accionarial por parte del inversor Daniel Tafur», el director general. Se pone así punto y final a una etapa de luces y sombras del empresario sevillano al frente del Badajoz. Lo hizo en una comparecencia en la solo se contemplada la lectura de un comunicado, sin posibilidad de hacer preguntas, y en la que estuvo acompañado en la mesa por Pepe Reynolds y Guzmán Casaseca y que no se quisieron perder los miembros del primer equipo

La buena noticia para la gran familia del Badajoz se hizo esperar. Las negociaciones no han sido sencillas y hasta las once de la mañana de este jueves no quedó cerrado el acuerdo en el Hotel Río después de una maratoniana jornada de miércoles que concluyó a altas horas de la noche con todo en el aire.

Aunque ahora empieza un largo proceso administrativo para formalizar la venta y que tiene que contar con la aprobación del juzgado de Málaga, el acuerdo implica la inyección económica por parte del grupo de inversión para que hacer operativo al club y pueda seguir funcionando. Así lo manifestaba Dupi en la lectura del comunicado. «Dentro del proceso jurídico para la venta se va a dar prioridad a la inmediata aportación de capital al club por parte del inversor con el fin de poder corregir el desfase presupuestario en el que se encuentra sumido el mismo y satisfacer las deudas existentes con trabajadores, administradores y proveedores». En ese sentido, recordó que el juez todavía no se ha pronunciado sobre la operación de compra-venta y falta tener su visto bueno. «Se abre un periodo de gestiones legales para la materialización de la transacción, las cuales deberán precisar la autorización del juzgado que aún no se ha producido, motivo que nos obliga a tomar la noticia con la mayor de la cautelas».

El director general quiso resaltar especialmente las facilidades dadas por el empresario sevillano. «Queremos agradecer a Joaquín Parra su integridad y voluntad para que la afición y la ciudad puedan seguir disfrutando de su equipo anteponiéndolo a sus intereses personales. También a la familia Parra por su predisposición en unos momentos tan duros que están viviendo». En ese punto, valoró la promesa dada por el empresario sevillano para buscar una buena salida por el bien del club. «En su día acordamos con Joaquín Parra una solución a corto plazo y nos dio su palabra de nunca dejar caer al Badajoz, de tal manera que de no poder aportar soluciones inmediatas accedería a la venta». Tampoco se olvidó de destacar el papel de dos personas allegadas a la familia para que todo llegara a buen puerto. «También agradecer la voluntad y generosidad de las labores de intermediación de Carlos Navarro y José Luis Iniesta para que esto sea posible». Dupi remarcó el deseo del todavía dueño del Badajoz por dar todos los pasos para formalizar el proceso dentro de la legalidad. «La única petición de Joaquín Parra ha sido que dicha operación se realice con un escrupuloso cumplimiento de la ley y la mayor de las transparencias a fin de evitarse cualquier perjuicio judicial».

Dupi recordó que en todo este tiempo que los tres llevan al frente del club siempre ha sido «revertir la peligrosa deriva que lo ha llevado a la quiebra y al riesgo serio de desaparecer. Nuestro criterio fue siempre evitar los parcheos y donativos que no hacían más que presagiar la agónica muerte del club». El director general concluyó con una petición para todos los aficionados. «A partir de ahora solo pedimos unión entre todos para seguir peleando por el CD Badajoz».

