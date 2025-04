El Badajoz empata ante el Linense en la segunda parte del partido

14:04

El Badajoz dejó escapar dos puntos en La Línea de la Concepción en un partido en el que gozó de las mejores oportunidades, pero en el que no acertó en la meta contraria. La Balona supo jugar sus bazas y maniató a los pacenses a partir del minuto 20, dejando en nada el dominio visitante en los primeros compases del choque. A partir de ahí todo se igualó y el Linense aprovechó un saque de esquina para ponerse por delante en el marcador. El Badajoz remó a contracorriente y no se arrugó, pero no fue hasta la segunda parte cuando encontró el tanto del empate gracias a una jugada muy buena de David Soto. Los de Salmerón tuvieron dos grandes oportunidades en la botas de Jesús Alfaro, pero no consiguió materializarlas y el partido acabó en empate. La victoria del Fuenlabrada manda al Badajoz a puestos de descenso con 31 puntos, los mismos que Algeciras, que marca la salvación.

BALOMPÉDICA LINENSE 1-1 CD BADAJOZ