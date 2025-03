Sergio Pabón, el arquero con más puntería

marco a. rodríguez Badajoz Miércoles, 1 de febrero 2023, 08:24 Comenta Compartir

Todo aficionado al fútbol ha visto en alguna ocasión un gol del portero cuando en los instantes finales de un partido sube a rematar un saque de esquina o una falta lanzada al área a la desesperada en busca del milagro salvador para el combinado que va por detrás en el electrónico. Como cualquier milagro, es difícil toparse con ellos, pero en el deporte rey ocurren. Distanciados en el tiempo, pero ocurren. El pasado domingo, en el Municipal de Gévora, el guardameta colombiano del Badajoz B Sergio Pabón se convirtió en protagonista del choque cuando en el minuto 93, justo antes del pitido final, anotó el tanto del empate (2-2) en un lanzamiento de libre directo desde fuera del área.

Perfilada para un zurdo, de ahí la posición del portero del Gévora, la idea era que golpeara el esférico un compañero, pero el arquero sudamericano vio despistado a su homólogo en la meta rival y, tras avisar de que se encargaba él, lanzó con calidad por encima de la barrera, al lado donde no se encontraba un Josemi que cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde.

«Fue un buen gol, sí. Es verdad que es poco habitual. Mi compañero Terry, que es izquierdo, estaba preparado para patear, pero vi cómo estaba colocado el portero y le dije 'yo la pateo', 'yo la pateo que está mal parado' y me dijo, 'vale'. Yo como arquero supongo que el otro arquero no le va a pegar, por eso creo que estaba mal posicionado, no lo esperaba. Si acaso, pensaría que yo iba a centrar», recuerda Sergio sobre la acción.

Una especialidad que es virtud para el meta blanquinegro desde hace mucho tiempo. «Tengo un buen golpeo del balón. Mi papá y mi abuelo siempre me dijeron que ensaye el golpeo en los tiros libres porque se me da bien. En los entrenamientos lo hago mucho y en este partido se me dio la oportunidad y salió muy bien», continúa.

Un gol que además no lo anotó ante cualquiera. El filial blanquinegro visitaba el feudo del Gévora, líder del grupo 2 de la Primera Extremeña. Y los pacenses lo hacían desde su incómoda posición de colistas, sin siquiera haber ganado un solo partido en lo que va de temporada. Eso sí, son los reyes del empate con 9 registrados en 15 partidos. «Es el primero que marco así, espero que me dejen tirar más. Ojalá pueda y así coger más confianza. Fue un gol importante, sí, y en la última jugada porque nada más sacar del centro del campo el Gévora lo intentó pero se acabó enseguida el partido. Sacamos un gran empate. Empezamos ganando 0-1 pero nos hicieron el empate en un córner y se pusieron por delante después con un penalti, hasta que en el 93 marqué el gol», comenta Sergio.

Nacido el 22 de abril de 1996 en Santa Marta (Colombia), Sergio Rafael Pabón Barros comenzó su trayectoria profesional en el Barranquilla, de la Segunda División cafetera. Antes de llegar allí pasó por importantes academias de fútbol base y de alto rendimiento como la de Millonarios. Pasó por la Primera División Junior con el propio Barranquilla, fue fichado por el Tigres FC de Bogotá regresando a la Segunda División de Colombia y el pasado verano, en agosto, se enroló en las filas del Badajoz.

Ya como blanquinegro, la idea era completar el primer equipo, pero los problemas de extranjería no le permitían jugar -ya que el Badajoz no puede fichar extranjeros hasta saldar la deuda con Hacienda o llegar a un acuerdo-, y el club no puede fichar extranjeros hasta el próximo verano, por lo que fue enviado al Badajoz B a la espera de que los problemas se solucionen. De momento, sí entrena con la tropa de Salmerón, de cuyos porteros Kike Royo y Narváez habla maravillas. «Son muy buenas personas», dice. «La gente del equipo y la familia me han felicitado y me dicen que lo intente más, que tengo muy buen golpeo. Mi papá me dijo que siempre me dice que patee, que siga pateando», contesta cuestionado sobre qué le dijeron tras marcar.

El guardameta colombiano persiste en su idea de ser jugador profesional, pero tiene un plan B. «Mi aspiración es poder vivir del fútbol y cumplir mis sueños en el fútbol, pero por si acaso yo estudié y me saqué la licenciatura en Educación Física. Es una pena que no haya podido entrar en el primer equipo del Badajoz, pero mi sueño es el fútbol».

Sergio vive en un piso con cuatro jugadores más del equipo. Come a diario en el Nuevo Vivero y se lleva la comida a casa para la cena. «Terminamos los entrenamientos y ahí mismo en el comedor hay muy buen almuerzo con un buen chef y guardo para la cena en los tapers. De la comida y el alojamiento se encarga el club». Un club que, acuciado por otros intereses, maltrató al equipo B albinegro, que viene de un descenso desde Tercera, como también hizo con el femenino. «Yo llegué el verano pasado y la verdad es que no sé mucho del tema. Sé que pasaron muchas cosas, pero desconozco bastante». Casi mejor no saberlo.

