Sergi Guilló: «Quiero ver a un Mérida valiente»

Para el debut liguero de este domingo (20.00 horas) en el Romano ante el Recreativo de Huelva, Sergi Guilló contará con todos los efectivos ... de su plantilla salvo el extremo talaverano Álvaro Juan, que aunque se probará antes del choque no llegará por una micorrotura en el cuádriceps.

«Nosotros creemos que Álvaro Juan va a poder estar. Si lo queremos utilizar, lo podemos utilizar. No es grave lo que sufre. No es rotura ni ha cogido tendón, y lleva ya varios días parados. Lo hemos cuidado mucho estas semanas», explicó el técnico emeritense en la previa. No obstante, lo más seguro es que uno de los mejores jugadores de la pretemporada sea baja esta primera jornada y, posiblemente, también en la segunda. Sí estarán disponibles los otros dos ausentes del último amistoso en Zamora hace una semana: ya ha llegado el transfer del mediocentro americano Jack Beer y será inscrito antes del domingo y Felipe Alfonso lleva ya días entrenando con normalidad.

Tras dos partidos amistosos en el Romano, el de este domingo será el debut oficial de todos los nuevos ante su nuevo público, incluido Sergi Guilló y su ayudante. «Tengo un hambre brutal, y es la que intento transmitir a mis jugadores en el día a día, porque tenemos que creernos que somos muy buenos, que tenemos que luchar por lo máximo, sin conformarnos con nada. Quiero contagiarles eso, llegar a lo máximo y que los jugadores se crean que son los mejores posibles, que en nuestras cabezas pensemos que no hay nadie superior a nosotros. Y ese es el primer paso para que se vea a un Mérida valiente, que es el objetivo que nos hemos marcado desde que comenzamos a entrenar», reflexionó el nuevo técnico emeritense a las puertas de su mayor reto en el banquillo hasta el momento.