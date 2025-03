Sergi Guilló: «Yo soy el principal responsable de esto»

R. P. Mérida Lunes, 26 de agosto 2024, 20:37 Comenta Compartir

Cuando el Recreativo marcó el 3-3 en la penúltima jugada del partido, Sergi Guilló se derrumbó abatido en el banquillo emeritense, como alcanzado por ... un francotirador a media distancia. «Yo soy el principal responsable de esto», diría después en rueda de prensa. «Más que con los errores individuales, me quedo con que no deberíamos habernos hundido a la hora de defender. No quiero que vuelva a suceder». No sufría el Mérida un jarro de agua tan fría como el del domingo desde hace casi sesenta años: ante el Plasencia en 1965, cuando sucedió lo mismo.

Que el Mérida perdiese dos puntos en un partido que tenía absolutamente ganado se debió más a lo mental que a lo físico, a lo táctico o a lo futbolístico (a pesar de que cometiese errores en esas tres parcelas). Hasta el Recreativo de Huelva daba el partido por finalizado: la pausa de hidratación de los onubenses era un funeral. Ni Abel Gómez hizo amago de hablar o corregir a sus jugadores mientras bebían. Pero con 3-0 en el marcador y una superioridad aplastante, el Mérida decidió en su cabeza que el partido se había acabado, pero no lo trasladó al terreno de juego. Y tres accidentes individuales, dos de ellos en los dos últimos minutos, convirtieron el estado de felicidad en estado de desilusión. «Esto sirve de aprendizaje y es bueno que pase en la primera jornada», arguyó Sergi Guilló. «No teníamos la necesidad de meternos tan atrás. A veces el resultado también te acomoda. Más allá de que nos hayamos hundido, también tiene su parte de accidente. Nos vamos muy jodidos porque hemos hecho muchos minutos de buen fútbol. No quiero achacarlo tanto a errores individuales como a defender tan atrás, a acomodarnos y dar el partido por ganado. No quiero que vuelva a ocurrir. Me pesa ahora mismo más el cabreo, pero ahora lo que tengo que hacer es levantar a los jugadores y hacerles entender que estos errores no se pueden volver a repetir». «Me voy con la sensación de que hemos perdido y sin embargo hemos empatado ante un buen equipo. Hay que mirar las cosas buenas, que han sido muchas», soltó tras el partido el goleador Javi Eslava. Y es que, errores individuales en los tres goles, defender tan atrás y falta de tensión aparte, el equipo se marcó unos primeros 65 minutos muy ilusionantes. De ahí el disgusto final del equipo y la grada. Pero el resultado y las sensaciones indican que, si el equipo repite muchas veces esta imagen, hará disfrutar mucho a sus aficionados esta temporada. Carlos Doncel y Liberto Beltrán tuvieron mucha incidencia por bandas, Juanjo Sánchez y Busi volvieron a liderar el centro del campo y Javi Eslava debutó con dos goles, cosa que nadie hacía desde que lo hiciera el polaco Jerzy Podbrozny en septiembre del 96: «Estamos bastante cabreados. Soy un delantero que, si marco y mi equipo no gana, no sirve de nada. Ha sido todo un cúmulo de meternos atrás, porque con el 3-0 no veía ninguna opción, estábamos muy bien. Con su gol, ellos han dado un paso hacia adelante, hemos reculado, no hemos estado bien en esas jugadas defensivas». «Es una pena el resultado porque creo que hemos entrado muy bien al partido», valoró el choque Sergi Guilló. «Es verdad que en la primera parte nos han superado durante veinte minutos, pero hemos ajustado en la pausa de hidratación y ahí hemos vuelto a cambiar el partido para bien. En la segunda parte hemos salido con el mismo plan y lo que parecía que iba a ser una noche perfecta ha acabado siendo una noche muy dura. Si pensamos que por acumular gente atrás se defiende mejor, estamos equivocados. Hay que defender hacia adelante, ser valientes».

