Sergi Guilló es el nuevo entrenador del Mérida

El Mérida ha elegido casi a un clon de Juanma Barrero. El de Don Álvaro, en su primera experiencia como titular en los banquillos, recogió ... a un equipo que rayaba el descenso y en cinco meses lo ascendió, tras una espectacular remontada, a Primera Federación. Sergi Guilló Barceló (Elx, Alicante, 1991), durante su primera oportunidad como titular en los banquillos, colocó en seis meses a un equipo en promoción de descenso como el Orihuela en la final por el ascenso a Primera Federación. No lo terminó ascendiendo porque el Barakaldo se valió de su mejor clasificación en Liga regular tras el empate a tres, pero ahí dejó su impronta el nuevo técnico del Mérida para la próxima temporada.

El jovencísimo técnico alicantino de 33 años ha firmado por un año y se ha traído con él a su ayudante estos últimos meses, Dani Soler. El cuerpo técnico lo completarán todos los que ya estaban, con Juancho Pozo como preparador físico, Davo como entrenador de porteros y Prosi como analista, a excepción de Carlos García, que será reubicado en otra parcela del club. Aunque Sergi Guilló será presentado este jueves ante los medios de comunicación a partir de las 11.00 horas en el estadio Romano, ya ha soltado sus primeras declaraciones en los canales oficiales del club.

«Estoy ilusionado con lo que viene. Siempre he sentido el interés mostrado por el club y creía que era un salto que me venía bien dar. Me gusta el reto y creo que estoy en el mejor destino posible», dijo Sergi Guilló, que ya sabe a lo que se enfrenta: a un club en continuo crecimiento y con grandes exigencias en el trabajo diario. Los dos últimos entrenadores, Juanma Barrero y David Rocha, consiguieron el objetivo fijado, con un buen fútbol y aglutinando todo el cariño de la afición, y aún así acabaron ambos fuera del banquillo.

Resultados aparte, al nuevo técnico alicantino se le exige que el equipo se aproxime lo máximo posible al estilo que pretende el dueño y que trabaje bajo unas premisas de preparación determinadas.

Ampliar Sergi Guilló y Dani Soler ya posan con la bufanda del Mérida en el Romano. MÉRIDA AD

Don de liderazgo

«A mis equipos les gusta proponer con el balón, iniciar la jugada desde atrás (que según el rival, a veces podremos y a veces no), presionar arriba y quitarle el balón al rival lo antes posible. Yo lo paso mal cuando el rival tiene el balón y yo no. Pero quiero tenerla para algo. Mis equipos deben de ser profundos, protagonistas, con una identidad de juego clara, reconocible. Sé que estamos en una categoría complicada y que siempre no va a poder ser así, pero vamos con la idea de luchar por algo bonito», resumió cómo le gustaría que fuese su equipo.

Tras varias semanas de visionado de partidos, de recabar informes y opiniones de especialistas cercanos y varias conversaciones con el protagonista, la comisión deportiva del Mérida ha elegido a Sergi Guilló por su apuesta de juego, sus conocimientos tácticos y su hambre por prosperar. Pero sobre todo por su manejo del vestuario: es líder, con discurso cercano al futbolista a tenor de su reciente pasado y capaz de pasar la mano en algunas ocasiones y mantenerla dura en otras para ganarse el respeto de los jugadores y su implicación.

Su pasado reciente como jugador comprende etapas en el Elche, Murcia, Linares y Recanatense de la Serie C italiana, y su paso como segundo por los banquillos de las categorías inferiores pasa por Elche y Murcia; además de sus últimos seis exitosos meses en Orihuela.