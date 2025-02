Sentimiento Blanquinegro asume perder al primer equipo del Badajoz Femenino

El Badajoz Femenino no saldrá a competir en Segunda RFEF, categoría que consiguió ganar en el campo con su brillante ascenso.

J. P. BADAJOZ Jueves, 23 de junio 2022, 08:22 Comenta Compartir

Como mal menor el Badajoz Femenino solo perderá a su primer equipo y referencia para las niñas del fútbol base que proyectan sus sueños en llegar a ser como Clara Pascual, Erica Gomes, Marga, Patricia Asensio o Eva López. La Plataforma Sentimiento Blanquinegro emitía la noche del miércoles un comunicado en el que explicaba que se había reunido con representantes de la nueva propiedad para tratar la situación del Badajoz Femenino y tras la cual asumía con resignación que «lamentablemente no saldrá a competir en Segunda RFEF». El colectivo que defiende los intereses del club blanquinegro expone que ha intentado por todos los medios buscar soluciones y alternativas para evitar esta drástica decisión y mantener al primer equipo femenino.

Sentimiento Blanquinegro precisa su desacuerdo sobre las cantidades que maneja el grupo de Oliver en relación al coste que supone tener un equipo en la tercera categoría del fútbol femenino español, ya que considera que no se ajustan a la realidad, pero entiende que en estos momentos el club no lo puede asumir. "No ven viable un presupuesto deficitario en esta área del club debido a la situación crítica en la que se encuentra".

En cuanto a la opción de un acuerdo con el Sport Extremadura para cederle la gestión del equipo que acaba de ascender a Segunda RFEF ha quedado descartada, ya que según apunta la plataforma disgregar la seccion suponía la desaparición de toda la estructura femenina. "Implicaba entregar todos los equipos exclusivamente femeninos, 90 niñas, quedando el club con categorías benjamín y alevín, unas 20 niñas, sin posibilidad evidente de crecimiento".

De esta forma, Sentimiento Blanquinegro asume la desaparición del primer equipo femenino, aunque recoge la garantía de los nuevos inquilinos del Nuevo Vivero de la continuidad de todos los demás equipos del fútbol base. "Hemos conseguido el compromiso de Lanuspe SL de no llevar a cabo dicha venta, al igual que conservar y potenciar toda la estructura de cantera femenina". Así, el autonómico quedará como primer equipo del Badajoz Femenino y poder aspirar en un futuro próximo a categorías mayores. Aunque esta solución ya la había asegurado Luis Oliver en su comparecencia para anunciar la venta del club tras la firma de Joaquín Parra. "Vamos a mantener toda la cantera y tener como primer equipo el regional", señaló entonces.

"Que las niñas de Badajoz puedan lucir el escudo blanquinegro con orgullo en sus camisetas y poder potenciar en el futuro próximo el primer equipo es un compromiso irrenunciable de esta plataforma". Y anima a aficionados y empresas a apoyar al femenino para que pueda seguir creciendo.

Temas

Fútbol