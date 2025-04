«Sentía que no seguir con Juanma era lo mejor para el proyecto del Mérida»

Mark Heffernan es un revolucionario. Podría haberse estado quieto y sestear a la calma y felicidad de Juanma Barrero y Sergio Cano… pero no, ... ha preferido saltar al vacío. «Estoy eternamente agradecido al trabajo de Juanma y Sergio, pero siento que esta decisión que he tomado es realmente lo mejor para el club y el proyecto de futuro». Ahora bien, puede estrellarse en el fondo del precipicio contra un sinfín de rocas y espinas o rebotar en una cama elástica que alguien olvidó por allí.

El dueño del Mérida, que regresó el pasado domingo a la capital emeritense y partirá de nuevo este miércoles, se sentó este martes en el podcast de Minuto 30, de Canal Extremadura Radio, para explicar los por qué de su decisión de prescindir del cuerpo técnico más exitoso y querido por la grada del Romano en décadas. «Normalmente no me centro en casos individuales ni muy concretos, porque este proyecto va más allá de eso y tiene un plan muy marcado. Pero sé la relevancia que ha tenido la salida de Juanma y me quiero explicar: tengo un sentimiento de responsabilidad hacia al club y quiero hacer lo mejor para el Mérida, porque su éxito será el éxito de todos y nos dará felicidad. Respeto al máximo el sentimiento de la afición, pero mi trabajo es tomar decisiones que sienta que son lo mejor para el futuro».

El Mérida ya tiene firmado a su sustituto para el banquillo, que será Rai, y tiene apalabrada la renovación de Felipe Alfonso

Pero no es hasta que expone su idea de fútbol cuando se puede llegar a entrever lo que le ha separado de Juanma Barrero y Sergio Cano. «Tenemos que ser un equipo ofensivo y valiente. Esto te lleva a enganchar más gente y maximizar los ingresos, que los necesitamos para cuando subamos a Segunda y nos restrinjan el límite salarial. También queremos obtener más ingresos por la venta de jugadores, y es más fácil traspasar a un jugador ofensivo que defensivo. Y, por último, para conseguir cesiones de calidad, que también marcan las diferencias en estas categorías, es importante ser un equipo atrevido. Son muchos los argumentos a favor de tener un estilo ofensivo, propositivo, que presione alto para serle incómodo al rival».

Ampliar Mark Heffernan salta al terreno de juego en el homenaje a Tarriño a principios de temporada. J. ROMERO

¿El próximo entrenador, que será Rai y que el club anunciará en breve, está dispuesto a jugar así? «Estoy bastante emocionado con lo que viene. El próximo técnico tendrá libertad absoluta para hacer alineaciones, planificar entrenamientos…pero dentro de unas líneas a seguir», recalca el propietario emeritense. ¿Cuáles? «Partiendo de que el entrenamiento de equipo es lo más importante, es fundamental e imprescindible tener un entrenamiento individual para seguir formando a los jugadores. Además, no hay que darle más importancia a lo físico que a lo técnico, pero en igualdad de condiciones, el equipo más en forma será el que gane. Nuestro objetivo es intentar trabajar para ser el equipo más en forma de la categoría y de España. No podemos, por ejemplo, fichar a los jugadores del Real Madrid ni jugar como ellos, pero nada nos impide ser el equipo que mejor trabaje el balón parado. Quiero trabajar esos pequeños detalles que nos hagan marcar la diferencia, porque al final es lo que nos hará ir creciendo».

También confirmó Heffernan que harán todo lo posible para darle continuidad al bloque. «Nos gustaría quedarnos con todos porque estamos encantados. Se les ha hecho una oferta con sentido dentro de nuestra situación financiera. Pero lo primero, para convencerlos, es que crean en el proyecto. Estamos apretando, pero la última palabra la tienen ellos». De los que tienen ofertas de renovación, Felipe Alfonso está apalabrado y sólo le falta rubricar el acuerdo con la firma. ¿Y si viniera un club superior a por Luis Acosta o Sandoval? «Lucharíamos con todo para que se queden con nosotros».

Porque Mark Heffernan lo sigue teniendo clarísimo: «No puedo garantizar cuándo, pero creo que el club llegará al cien por cien a Segunda División. Si ejecutamos bien el plan y vamos poco a poco, creo que vamos a llegar».