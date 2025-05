Una semana del 'Zolo Gaspá'

R. P. MÉRIDA. Domingo, 5 de junio 2022, 15:59 Comenta Compartir

Hoy domingo, a eso de las 20.30 horas, se cumple una semana del ascenso del Mérida a Primera RFEF. Desde aquella tarde en La Nucía hasta ahora se han sucedido infinidad de estampas arrinconadas por las noticias, las celebraciones y las frases de los protagonistas. Sirva de recuerdo y homenaje las siguientes líneas para que las pequeñas grandes cosas no caigan en el olvido.

Todo comenzó en el minuto 93, ya en la prórroga, con el monólogo de Miguel Ángel Pachón, responsable de marketing del club. De hecho, el pasado miércoles fue galardonado como el vídeo más viral del ascenso. Apostado con su cámara en el fondo de la portería de Taliby, se arrancó: «Venga, esa es buena (cuando Guille Perero bajaba el cuero con el pecho en banda izquierda)... Venga, ponla... no hay nadie (cuando acomodaba la zurda para centrar)... ¡Zolo, zolo Gaspá! (cuando entendió que el balón llegaba al segundo palo, donde aguardaba uno de los héroes del ascenso)... ¡¡¡Zolo Gaspá, zolo Gaspá, zolo Gaspá...!!!». Y así, 25 veces durante 32 segundo, mientras corría a la velocidad de Bolt desde la portería a la grada de los aficionados del Mérida cámara en mano para inmortalizar el éxtasis.

En esa misma grada emeritense, minutos antes, la seguridad del estadio Camilo Cano le incautó un megáfono a la hija de Aitor Pons porque ella solita, con cuatro años, levantó a toda la grada para cantar el 'Mérida, te quiero, te vengo a ver ascender'. Aitor no seguirá en el club, pero Ariadna se ha ganado la renovación para seguir, un año más, sentada y jugando en la primera fila de la tribuna del Romano.

Tampoco seguirá 'Zolo Gaspá', que en plena celebración tuvo hasta que descargarse la aplicación de twitch para entrar en directo con Javi Lairado desde el mismo terreno de juego al poco de certificar el ascenso, con Emilio Cubo, otro que no seguirá, colgado a su espalda fumándose un gran habano. «Ha sido la ostia meter el gol que nos daba prácticamente el ascenso», se arrancó el mediapunta cacereño. «Esos balones de empalme se me suelen dar bien. Cuando he visto que volaba, que el lateral pasaba, que el portero venía corriendo al primer palo y se frenaba, pensaba que no podía dejarla pasar para envolverla bien al primer palo. Claro que la quería meter por ahí». Lo suyo ha sido justicia poética: regresó y en el primer año le pusieron en una demarcación que no es la suya, en el segundo le quedaron sin ficha y en este tercero ha estado constantemente perseguido por las lesiones.

El propio Ignacio Goma lo explicó en su jerga jerezana: «Lo que hace es de gitano, que es como llamamos en Jerez a los que tienen compás y arte. Y José es así, está tocado con la varita. Gracias a Dios la pelota le ha caído a él. Se lo merece por todo lo que ha aportado al equipo, aún sin jugar mucho, y lo buen compañero que es". Goma es uno de los que sí seguirá la próxima temporada, y por eso decidió tras el partido sentarse y apoyarse junto al palo de la portería del ascenso para analizar la temporada. «Si el Mérida, que estaba confeccionado para ascender, no hubiera estado en esa situación, yo no hubiese estado aquí. No esperaba tener el papel que he tenido y jugar tanto».

Llegó con Garitano y De los Mozos y ha terminado sin Garitano y con Juanma Barrero. Un Juanma Barrero, justo después de que le bañasen en la conferencia de prensa, con el dedo bueno que no se rompió tras chocarse el banquillo del Príncipe Felipe con él, señalando un sinfín de garabatos ininteligibles en la pizarra del vestuario del Camilo cano y soltando su apreciación más sincera del curso: «El que no se entere es que no tiene ni puta idea».

Y la última estampa de todas, desde su balcón de Logroño, uno de los capitanes y héroe de La Nucía, Javi Montoya, cumpliendo una promesa de noviembre escondiéndose bajo su casco templario. «No pude ponérmelo en la celebración porque no hubo manera de bajar del bus e ir a casa a por él. Ahora me tendré que hacer uno de romano». Porque sí, el guardameta, junto a Artiles, está muy cerca de renovar un año más por el Mérida.

Por cierto, que Miguel Ángel Pachón, aún a esta hora, sigue gritando el ya inolvidable 'zolo Gaspá'. Porque Gaspá, que no estará más, es historia del Mérida.