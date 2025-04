La semana perfecta de José Elo

R. P. Mérida Lunes, 4 de septiembre 2023, 21:43 Comenta Compartir

Cuando Rai le echó el brazo al hombro a José Elo Ayeto (Alcorcón, 2000) en la banda de El Palmar alrededor del minuto 80 de ... partido, el central hispano-guineano se pensó que iba a jugar de Ismael Gutiérrez en la medular. «Es que me dijo que salía por él», confiesa el futbolista. «Pero me dijo que no, que iba a jugar de delantero. Que no me moviese mucho, que me quedase entre los centrales, que peinase balones, que me las quedase, que lo intentase hacer de la mejor manera posible… y bueno, que si enganchaba alguna dentro del área, que rematase», explica con acento del sur de Madrid.

Aunque había marcado ya dos goles en categoría profesional, concretamente hace dos temporadas en el filial del Fuenlabrada de Tercera Federación, Elo nunca había jugado de delantero centro. «Ha sido muy difícil. Más complicado que actuar de central. He jugado un cuarto de hora, contando el descuento, y he acabado fundido de tanto correr. He empezado con nervios porque me faltan los automatismos de esa posición. No he tenido muchas intervenciones, pero sí la suerte de hacer el gol», cuenta el jugador. «Lo habíamos hablado ya en el descanso», explica la decisión el técnico emeritense, Rai, «que según fuera el partido, jugaríamos en un momento con línea de tres atrás y en los últimos minutos, si el marcador seguía ajustado, poner ahí a Elo. Para que estuviera cerquita de Chuma, para esas prolongaciones y segundas jugadas, para generar dudas en los centros laterales… Y al final nos salió la jugada». Fue en el minuto 92, con 2-1 en el marcador: centró desde la izquierda Sandoval, dudó y se equivocó en la salida el guardameta del Atlético Sanluqueño, a la caída estaba Chuma, que le pegó cruzado, y en mitad del trayecto, en el segundo palo, metió la puntera Elo para rascar un puntito de El Palmar. «Mucha euforia, sentí mucha euforia… por cómo se celebró encima», lo recuerda el jugador. Camino de Libia Un José Elo que esta semana no entrenará con el resto de sus compañeros. El pasado domingo partió por la mañana hacia Madrid, cogió un vuelo por la noche a Túnez, donde hizo escala antes de llegar a Libia, donde jugará este miércoles a las 21.00 horas partido clasificatorio para la próxima edición de la Copa África con su selección de Guinea Ecuatorial. Será su tercera internacionalidad absoluta con el país de sus padres. «Es muy importante que te llamen. Tengo muchas ganas e ilusión de aportar y sumar», explica el central zurdo. La primera y única vez que visitó en su vida Guinea Ecuatorial fue en la primera internacionalidad. Las otras dos han sido lejos del país. Su selección ya está clasificada para la próxima Copa África que se celebrará en enero en Costa de Marfil. «No sé el porcentaje que tengo de ir a la fase final porque hay bastante competencia y eso depende del míster. Yo intentaré ponérselo difícil, jugando y compitiendo con mi club. Al final, para mí es muy importante estar en la selección, porque a quién no le gustaría representar a su país y encima que te puede ver mucha gente». En la última edición, Guinea Ecuatorial, que debutaba en el torneo, fue eliminada en cuartos de final. Si finalmente Elo consigue convencer al seleccionador Juan Micha, David Rocha tendrá que acudir a por un central en el mercado de invierno porque Rai se quedaría alrededor de un mes sin Elo y con tan solo dos centrales puros en la plantilla. Pero para eso quedan aún cuatro meses… Antes toca Melilla este domingo. «Llegaría el viernes y, aunque no entrenaré en toda la semana, estaré disponible para la próxima jornada», confirma el Alexanco del Mérida.

